Météo : grosses précipitations sur les Pyrénées ce lundi

De fortes précipitations sont attendues dimanche soir et lundi sur les départements pyrénéens annonce Météo-France. Une Vigilance Orange Pluie-inondation a été annoncée sur l'Ariège (09), la Haute-Garonne (31), les Pyrénées-Atlantiques (64), et les Hautes-Pyrénées (65). Une Vigilance Rouge Crues sur Adour, dans les Landes (40) et Pyrénées-Atlantiques (64). Une Vigilance orange Crues sur l'Helpe, Nord (59), l'Oise sur l'Aisne (02) et bassin de l'Adour, Gers (32), Hautes-Pyrénées (65). Passage aussi en Orange crues en Ariège (09) et Haute-Garonne (31). Vigilance Orange Avalanches pour l'ensemble des départements pyrénéens.

Du vent entre 110 et 130 km/h sur les sommets des Pyrénées

Les précipitations toucheront également la Normandie, les Pays-de-la-Loire, jusqu'au Massif central ainsi que le Sud-Ouest et prendront de l'ampleur sur les départements pyrénéens, nécessitant la vigilance Orange, pluie-inondation et Orange Crues. De plus, le vent soufflera en tempête sur les sommets des Pyrénées entre 110 et 130 km/h. Les précipitations continueront d'être très marquées sur les départements pyrénéens, jusqu'à l'Aude. Il neigera assez haut en altitude, vers 2000 m puis, en soirée, 1700 m, voire un peu plus bas sur les Pyrénées-Orientales.

De la Bretagne et de la Normandie à l'Aquitaine, le ciel sera souvent couvert avec parfois de la pluie. Des averses toucheront, encore le matin, le Massif central, avec quelques neiges encore au-dessus de 700 m, puis le risque disparaîtra l'après-midi. Ailleurs, le temps sera généralement sec, mais les nuages domineront, sauf sur la partie ouest des Hauts-de-France avec d'assez belles éclaircies et en PACA jusqu'aux Alpes, où le soleil sera présent, mais accompagné de mistral en vallée du Rhône, les pointes de vent atteignant 60/80 km/h. La tramontane sera aussi présente et enfin, sur les crêtes pyrénéennes, on observera encore des rafales violentes le matin de 110 à 130 km/h, baissant sensiblement au fil des heures.

Les minimales entre 0 et 3 degrés

Les températures minimales seront comprises entre 0 et 3 degrés, au nord de la Seine jusqu'au Centre-Est au Nord-Est où de faibles gelées seront observées localement au petit jour, d'où un regel à craindre sur les chaussées encore humides. Ailleurs, le thermomètre descendra entre 4 et 9 degrés, jusqu'à 10/11 sur le littoral de l'Atlantique. Les maximales s'échelonneront de 3 à 6 dans le Nord-Est, autour de 2 près des frontières allemandes et luxembourgeoises. Il fera 6 à 10 sur le reste de la moitié nord, jusqu'à 13 en Bretagne et 8 à 14 au sud, jusqu'à 15 sur le Pays basque.