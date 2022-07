Météo-France estime que le mois de juillet 2022 sera «très probablement» le mois le plus sec depuis 1958

"Le mois de juillet 2022 sera très probablement le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis 1958", a indiqué mardi à l'AFP une porte-parole de Météo-France. "En moyenne sur la France, il est tombé huit millimètres de précipitations du 1er au 25 juillet", soit "un déficit énorme de précipitations", a précisé pour sa part Christian Veil, climatologue chez Météo-France. "On devrait être au premier ou au deuxième rang des mois de juillet les plus secs depuis 1958, ça dépendra des derniers jours du mois avec une petite précipitation vendredi qui devrait donner de faibles cumuls", a-t-il précisé.

Le record de 2020 battu

Jusqu'à présent, le mois de juillet le plus sec jamais enregistré depuis le début des mesures de Météo-France est celui de 2020, avec 16 millimètres de pluie cumulée. "Les précipitations estivales servent à maintenir l'humidité des sols superficiels, à maintenir la végétation", a précisé le climatologue.

"On a atteint un niveau de sécheresse historique des sols depuis le 17 juillet"

Avec le très fort manque de pluie, "on est dans des conditions extrêmes au niveau des sols superficiels, on le constate rien qu'en voyant l'état de la végétation en France", a indiqué Christian Veil, donnant comme exemple "des arbres qui souffrent tellement de la chaleur qu'ils perdent leurs feuilles". "C'est une situation très difficile alors que nous ne sommes que fin juillet", a encore souligné le climatologue. "On a atteint un niveau de sécheresse historique des sols depuis le 17 juillet", a ajouté la porte-parole.