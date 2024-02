Météo : faiblement perturbé au nord ce mercredi, douceur au sud

De la Bretagne aux Pays de Loire et le Poitou jusqu'aux frontières du nord et Bourgogne Franche-Comté, la matinée se déroulera sous un ciel encore bien encombré et des pluies passagères, plus fréquentes près de la Manche et dans le nord-est, selon les prévisions de Météo-France.

L'après-midi, alors que près de la Manche et des frontières du nord les nuages resteront compacts et parfois accompagnés de pluie, des Pays de Loire à la Franche-Comté le temps deviendra plus sec et lumineux. Le vent de sud-ouest à sud sera modéré avec des rafales jusqu'à 50 à 60 km/h près de la Manche.

Jusqu'à 24 degrés sur le sud de l'Aquitaine

Sur le reste du pays, après la dissipation rapide des brouillards matinaux, la journée sera ensoleillée avec un ciel parfois voilé, quelques nuages bas se montreront sur le pourtour méditerranéen.

Les températures minimales iront de 1 à 6 degrés de la Lorraine et l'Alsace jusqu'aux Pyrénées et au pourtour méditerranéen, avec quelques gelées jusqu'à -1 ou -2 degrés dans le sud-est, de 5 à 12 degrés ailleurs. Les maximales seront en hausse, avec 11 à 16 degrés de la Haute-Normandie et les Hauts-de-France jusqu'au Grand-Est et Bourgogne Franche-Comté, 14 à 19 degrés plus au sud, jusqu'à 16 à 21 degrés de l'Aquitaine à l'Occitanie, localement 22 à 24 sur le sud de l'Aquitaine.