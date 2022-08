Météo : deux départements placés en vigilance orange canicule

Il fera toujours aussi chaud dans le sud lundi, avec deux départements, le Gard et le Vaucluse, en vigilance orange canicule, tandis que les températures monteront dans le nord, selon Météo France. Il y aura également des orages en montagne l'après-midi.

Sauf sur la façade ouest, où un voile d'altitude progressera et limitera par moments l'ensoleillement, partout ailleurs, la journée se déroulera sous un soleil généreux et omniprésent. Les températures seront encore chaudes, notamment dans le Sud. En cours d'après-midi, le temps deviendra toutefois instable sur les Pyrénées, le relief corse et les Alpes, où quelques averses orageuses se déclencheront.

Le vent de nord-est restera sensible près des côtes bretonnes et celles de la Manche.

Les minimales seront comprises entre 11 et 16 degrés sur le nord du pays, 15 à 20 degrés dans le sud, jusqu'à 20 à 24 autour de la Méditerranée. Le mercure gagnera quelques degrés dans l'après-midi au nord pour atteindre 28 à 32 degrés, elles atteindront 32 à 35 degrés dans le sud, voire 36/37 dans le Gard. Près de la Manche, des températures variant de 23 à 27 degrés seront attendues.