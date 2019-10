"Mein Kampf" sera réédité en France en 2020

Le livre est "quasiment prêt". Le chef du projet de réédition de Mein Kampf, Florent Brayard, historien et directeur de recherche au CNRS, s'est confié sur l'avancée du projet au JDD. L'éditeur Fayard a également indiqué, toujours au JDD, que l'ouvrage antisémite d'Hitler, serait publié en 2020 assorti d'une nouvelle traduction et d'une édition critique.

Une édition critique de 1.000 pages

L'éditeur avait déjà annoncé en 2015 sa volonté de rééditer le livre. Mein Kampf, Mon combat, publié en 1925, regroupe toutes les thèses antisémites et racistes d'Hitler, ainsi que ses méthodes de propagande. Une quinzaine de chercheurs et d'historiens ont ainsi travaillé sur ce projet afin de proposer une édition critique de 1.000 pages mais aussi une nouvelle traduction. La dernière édition du livre datait, en effet, de 1934.

En France, il est tout à fait possible de se procurer Mein Kampf sur Internet ou en libraire, en le commandant auprès d'un libraire, puisqu'il est autorisé. À la différence des anciennes versions, cette édition comportera toutefois un texte de présentation mettant en garde le lecteur. En Allemagne, l'ouvrage polémique a été interdit pendant plus de 70 ans avant d'être finalement publié en 2016. Plus de 100.000 exemplaires avaient alors été vendus.