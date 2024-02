Médias : Nicolas de Tavernost annonce quitter la direction de M6 en avril

L’emblématique patron de M6, Nicolas de Tavernost, 73 ans, a annoncé mardi dans le Figaro qu'il allait quitter en avril son poste de président du directoire du groupe, plus tôt que prévu, et devrait être remplacé par David Larramendy. Après le projet de fusion avec TF1, qui n'a pas abouti, "les actionnaires m'avaient demandé de prolonger mon mandat", affirme-t-il dans le quotidien. "Ceci étant maintenant derrière nous, et après avoir clarifié notre stratégie sur le streaming, j'ai estimé que les conditions actuelles permettaient, compte tenu de la bonne tenue du groupe, de passer à l'étape de la succession". Il a également annoncé la nouvelle sur X (ex-Twitter) avec une vidéo montrant une main éteignant la télécommande.

>> À LIRE AUSSI - Le journaliste Edwy Plenel annonce quitter la tête de Mediapart le 14 mars

David Larramendy désigné comme successeur

Nicolas de Tavernost a commencé sa carrière dans les médias en devenant directeur adjoint de Métropole Télévision (M6) en 1987, après avoir piloté le projet de création de la chaîne au sein de la Lyonnaise des Eaux. Remplaçant Jean Drucker au poste de président du directoire de M6 en 2000, il a inlassablement défendu les intérêts d'une chaîne d'abord à dominante musicale, devenue généraliste, puis groupe de médias. Son départ a été confirmé par la chaîne qui publie mardi soir ses résultats 2023.

"Grâce à son leadership, son sens des affaires et sa vision stratégique, il a fait passer la société d'une petite chaîne de télévision à l'un des groupes audiovisuels les plus rentables et les plus diversifiés d'Europe", a salué le conseil de surveillance du groupe, dans un communiqué. Il est désormais "préférable de confier la présidence du groupe à une nouvelle génération qui devra mener à bien sa transformation", souligne encore M6.

Le conseil de surveillance a désigné David Larramendy comme successeur de Nicolas de Tavernost. Sa nomination interviendra à l’issue de l’assemblée générale du 23 avril, date à laquelle Nicolas de Tavernost quittera officiellement ses fonctions. Âgé de 49 ans, David Larramendy est "un professionnel talentueux avec une forte expérience dans le management et d'excellents résultats à la régie publicitaire", a souligné Nicolas de Tavernost, au Figaro. "Le comité des rémunérations et des nominations a choisi une solution interne plutôt qu'externe, pour préserver la culture d'entreprise de M6", précise-t-il encore.