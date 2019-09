Maud Fontenoy appelle à agir pour la protection des mers et des océans, "la marmite de l'humanité"

INTERVIEW

La crise climatique est aussi la crise des océans. Alors que le Giec publie un rapport alarmant sur l'état des mers et des océans, Maud Fontenoy appelle l'ensemble de la planète à agir pour leur sauvegarde. "Il faut prendre conscience que ce n'est pas un puits sans fond dans lequel on peut jeter indéfiniment", souligne la navigatrice. "Les océans, c'est un géant aux pieds d'argile."

Dix millions de tonnes de déchets rejetés en mer par an

Maud Fontenoy appelle à prendre conscience de la place immense qu'occupent les océans pour la survie de l'humanité. "Quatre milliards de personnes ne mangeraient pas s'il n'y avait pas la mer pour leur apporter leur nourriture. C'est la marmite de l'humanité." Chaque année, dix millions de tonnes de déchets sont rejetés en mer. Des détritus qui se retrouvent ensuite dans nos assiettes...

"Chacun peut agir à son échelle"

D'après Maud Fontenoy, les décideurs politiques ne sont pas les seuls à pouvoir changer les choses. Elle encourage tous les citoyens à agir à leur échelle pour protéger mers et océans. "On peut par exemple commencer par acheter des poissons labellisés, dont on sait qu'ils respectent les quotas et les zones de pêches, ou encore prendre garde à ne rien laisser derrière soi sur les plages et utiliser de la crème solaire bio, qui ne salit pas l'eau…" Et de conclure : "Il faut être dans l'alerte autant que dans l'action."