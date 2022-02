Mathématiques au lycée : le ministre de l'Éducation nationale lance une concertation

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, lance un comité de consultation sur l'enseignement des maths au lycée, afin de "recenser les remarques" et aboutir à "des scénarios réalistes et efficaces d'amélioration" de l'offre de cet enseignement, selon un courrier adressé aux personnels. Les enseignants s'alarment depuis plusieurs années d'une baisse du nombre de jeunes de Première et de Terminale qui suivent cette matière, en particulier chez les filles.

Marche arrière

Depuis la réforme du lycée, qui a mis fin en 2019 aux traditionnelles séries (L, ES et S), les maths sont enseignées sous forme de spécialité, en dehors du tronc commun. Elles ne sont plus obligatoires à partir de la Première, et peuvent être suivies comme spécialité (qui sont au nombre de trois en Première, deux en Terminale) ou avec l'option "mathématiques complémentaires" en Terminale.

Début février, Jean-Michel Blanquer avait estimé qu'il faudrait "probablement" ajouter des mathématiques dans le tronc commun de Première et Terminale.

Dans un courrier adressé jeudi soir aux enseignants, inspecteurs et recteurs, dont l'AFP a obtenu copie, le ministre explique lancer une concertation. "C'est pour mieux écouter les diverses expressions et disposer de la vision la plus large et la plus objective possible que j'ai décidé de constituer un comité d'experts chargé de conduire dans les toutes prochaines semaines une série large d'audiences de tous les acteurs intéressés", écrit-il.

Depuis début février, les associations de professeurs de mathématiques demandaient à être reçues en urgence.

Pour cette consultation, le ministre dit viser "en premier lieu les associations de professeurs de mathématiques, ainsi que celles d'autres disciplines selon appréciation, celles de sciences physiques-chimie et de sciences et vie de la terre notamment, les sociétés savantes de mathématiques et de sciences, les organisations représentatives des personnels, les représentants des différentes instances de l'enseignement supérieur, et bien sûr les représentants des élèves et ceux des parents d'élèves".

"Les premières rencontres pourront se tenir dès la semaine prochaine", assure-t-il.

"Établir un constat complet sur la situation des mathématiques"

Selon lui, "ce comité s'attachera à établir un constat complet sur la situation des mathématiques au sein du nouveau lycée général, à recenser les remarques et propositions, et à me remettre des scénarios réalistes et efficaces d'amélioration de l'offre de l'enseignement de mathématiques".

Dans un entretien aux Echos vendredi, Jean-Michel Blanquer affirme que "certains aménagements sont envisageables dès la rentrée prochaine, d'autres devront attendre 2023". "Parmi les objectifs immédiats pourrait figurer l'idée d'encourager encore plus de filles à choisir la spécialité mathématique en première", a-t-il espéré.

"Alors que les opérations de préparation de rentrée sont quasiment finalisées, quelle est la réelle marge de manoeuvre de ce comité? ", s'est interrogé dans un communiqué le Snes-FSU, premier syndicat du secondaire. Selon lui, "il s'agit d'abord d'une réponse politique, voire politicienne, pour tenter de se délester du fardeau encombrant du vrai bilan de la réforme du lycée, à quelques jours de l'entrée en campagne du président-candidat Macron".