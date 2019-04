Martigues : une enquête pour "attouchements sexuels" sur majeur vise un prêtre

Une enquête a été ouverte à la suite d'une plainte déposée contre un prêtre de Martigues, dans les Bouches-du-Rhône, soupçonné d'"attouchements" sexuels sur une personne majeure, a indiqué lundi le procureur de la République d'Aix-en-Provence, Achille Kiriakides.

"Les faits sont relativement anciens et le principal mis en cause n'a pas encore pu être entendu", a ajouté le procureur, confirmant une information de La Provence. L'enquête préliminaire a été ouverte à la suite d'une plainte déposée auprès du procureur.

Le prêtre a été relevé de ses fonctions

"Les actes dont il serait soupçonné sont antérieurs à son arrivée à Martigues en 2017. Compte tenu du climat actuel, il me semble important de vous dire aussi qu'il ne s'agit pas d'une affaire de pédophilie", a écrit sur le site Internet du diocèse, Christophe Dufour, archevêque d'Aix et Arles.

"À titre prudentiel, en accord avec le procureur et avec le père, j'ai décidé de retirer à ce dernier de manière provisoire toutes les charges pastorales que je lui avais confiées", ajoute l'archevêque. "Je lui ai demandé de ne plus avoir aucun contact avec les fidèles et de se retirer dans un lieu à l'écart où il pourra se tenir à la disposition des enquêteurs", poursuit le prélat qui souligne que "dans l'attente d'un jugement, (il) bénéficie de la présomption d'innocence".