Marseille : un mort par balles, des policiers pris pour cible

Un homme de 23 ans a été tué par balles et un autre sérieusement blessé dimanche soir dans une cité de Marseille avant que des policiers n'essuient des coups de feu lors d'une intervention dans un autre quartier, a appris l'AFP ce lundi de source policière. Les deux hommes ont été pris pour cible peu après 23h, alors qu'ils se trouvaient au pied d'un bâtiment de la cité de la Bricarde dans le XVe arrondissement, qui abrite des points de deal. Des individus circulant en voiture ont ouvert le feu dans leur direction avec une arme automatique avant de prendre la fuite, a indiqué la police.

Aucun des policiers n'a été blessé

La victime, connue des services de police pour des affaires de stupéfiant, est décédée sur place. Le blessé, âgé de 26 ans, atteint à l'abdomen, a été hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. La police judiciaire a été saisie de l'enquête.

Un peu plus tard dans la nuit, vers 3h du matin, des policiers de la BAC Nord ont essuyé des tirs provenant d'un fusil 22 LR alors qu'ils répondaient à un appel pour un cambriolage. Les faits se sont produits dans le quartier de la Belle-de-Mai dans le IIIe arrondissement. Aucun des fonctionnaires de police n'a été blessé.

Plusieurs armes retrouvées ans un immeuble

Après une course poursuite, six suspects ont été interpellés dans l'appartement où était signalé le cambriolage. Le fusil 22 LR ayant servi aux tirs a été retrouvé caché dans les parties communes de l'immeuble et une arme de poing a été saisie dans l'appartement. La sûreté départementale a été chargée de l'enquête.