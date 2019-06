Marseille : un appel à la solidarité pour aider la famille sauvée d'un incendie

Après l'incendie qui a ravagé leur appartement à Marseille, une mère et ses trois jeunes enfants - sauvés du feu par des passants - se retrouve sans rien. Une habitante du quartier a lancé une cagnotte en ligne pour les aider à retrouver un logement, rapporte France Bleu Provence.

Un sauvetage in extremis

Mercredi dernier, un feu s'est déclaré à partir de palettes au rez-de-chaussée d'un immeuble occupé par des commerces et des appartements. Bloquée par l'incendie, une mère a pu évacuer ses trois enfants de six mois, trois et cinq ans, par la fenêtre donnant sur la rue grâce à deux jeunes gens venus à son secours.

Un acte héroïque a eu lieu cet après-midi rue de Rome à #Marseille . Des témoins racontent cette scène où une mère et ses trois enfants ont été sauvés d'un #incendiepic.twitter.com/0dWYb2OljZ — La Provence (@laprovence) 12 juin 2019

Une famille à la rue

Prise en charge dans un hôtel de la ville jusqu'à lundi, la famille n'a plus d'endroit où dormir. Une habitante du quartier lance un appel à la solidarité et demande "aux propriétaires de faire un geste, d'ouvrir la porte de leur appartement vide pour permettre à Léonie et ses enfants d'être en sécurité et surtout ensemble", a-t-elle confié à France Bleu Provence. Elle a également ouvert une cagnotte en ligne qui a récolté 500 euros lundi midi.