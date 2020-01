Marlène Schiappa : "Je n’ai jamais rêvé du succès, j’ai travaillé pour le succès"

MOMENT D'ANTENNE

Début janvier, Marlène Schiappa lançait sa campagne pour les élections municipales dans le 14e arrondissement de Paris. Invitée sur Europe 1 vendredi dans "Ça fait du bien", la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations revient sur les réussites de son parcours. "Je n’ai jamais rêvé du succès, j’ai travaillé pour le succès", souligne-t-elle.

"Je n’ai jamais fait de plan de carrière", a assuré Marlène Schiappa à Anne Roumanoff. "Quand j’ai essayé de faire moins de choses, en général ça a même mieux marché. Je suis partie de Paris il y a cinq ans en me disant que j’allais un peu moins travailler pour pouvoir m’occuper un peu plus de mes enfants. J’arrive au Mans et là le sénateur-maire du Mans, Jean-Claude Boulard, me demande de rejoindre sa liste pour les municipales."

"Les femmes travaillent beaucoup le savoir-faire et moins le faire-savoir"

Marlène Schiappa rappelle cependant que "la chance se provoque". "Il ne faut pas tomber dans le syndrome de Cendrillon, c’est-à-dire laver par terre sans discontinuer et penser qu’un jour débarquera ce prince qui nous dira ‘hey tu veux aller au bal avec moi ?’", alerte-elle. "ça ne marche pas comme ça ! Les femmes doivent apprendre à communiquer sur ce qu’elles font. Elles travaillent beaucoup le savoir-faire et moins le faire-savoir, alors que les hommes n’ont aucun problème à faire leur personal branding. Elles doivent apprendre à s’affirmer et à valoriser leurs propres projets."