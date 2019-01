Marine de Nicola : "j'ai appris énormément de choses en faisant face à la mort"

HONDELATTE RACONTE

Dans Hondelatte raconte jeudi, Marine de Nicola relate son parcours extraordinaire. Aujourd'hui, après tout ce qu'elle a vécu, elle ne souhaite qu'une chose : retourner sur scène.

"J'avais quelque chose à vivre". Marine de Nicola est encore toute jeune lorsqu'elle est propulsée comme star de la chanson en Chine. Tout commence pourtant en France, le baccalauréat en poche, elle se met à apprendre le chinois, mais agacée par les grèves à la fac de Toulouse, Marine de Nicola se rend en Chine pour faire une partie de ses études.

En 2012, son professeur l'inscrit à la coupe du monde de mandarin, qu'elle remporte. Elle est alors repérée par un argent artistique chinois de renom : monsieur Liu. Il lui propose de rejoindre son agence avec un seul but : l'inscrire à la version chinoise de The Voice pour la faire accéder à la finale. "Dès le premier regard, j'ai su que c'était un requin", confie Marine de Nicola, mais elle accepte. "Être chanteuse, c’est quelque chose dont je rêvais quand j’étais petite. Alors j'ai pris le pari, je me suis dit que j'avais quelque chose à vivre", souligne-t-elle.

"Mr Liu nous voyait comme des produits". Mr Liu l'emmène partout, il lui fait rencontrer des dizaines de personnes du show-business, la place sur des émissions télévisées. Mais à l'approche de la compétition, son agent lui fait comprendre qu'elle doit uniquement se concentrer sur la chanson : des cours de chant six heures par jour, plus de sorties, plus d'alcool. En échange, il lui promet de la faire accéder à la fameuse finale, non sans dissimuler le fait qu'il va user de corruption pour cela.

Comme prévu, Marine de Nicola accède à la finale du The Voice chinois, sans remporter l'édition. Elle part ensuite en tournée dans toute la Chine, multiplie les contrats avec des personnalités influentes, des officiels mais aussi des mafieux. "Mr Liu nous voyait comme des produits", décrit Marine de Nicola, au sujet des artistes présents dans l'agence, "il n'avait aucune morale". Un soir, Marine de Nicola doit faire face aux "avances très insistantes" de deux hommes, présentés par Mr Liu. Elle arrive à s'enfermer dans sa chambre de justesse. Lorsqu'elle raconte la scène à son agent, il s'en moque. C'en est trop. Marine de Nicola prétexte un contrat pour fuir aux États-Unis. Finalement, alors qu'elle s'apprête à partir, Mr Liu lui fait entrevoir un avenir radieux en Chine : jurée de The Voice avec beaucoup d'argent à la clé. Elle accepte, mais à ses conditions.

"J'ai le désir de remonter sur scène en Chine". Propulsée sur le devant de la scène, Marine de Nicola devient une superstar. Elle est au sommet. Et c'est lorsqu'elle est au plus haut de sa gloire que le terrible diagnostic tombe : elle est atteinte d'un cancer, à un stade très avancé, du système lymphatique. Elle rentre en urgence en France où elle va être soignée. Grâce à son courage et son abnégation, l'artiste va vaincre ce cancer. "C’est au moment où je suis tombée malade que j’ai réellement compris tout ce que j’avais vraiment vécu", indique-t-elle. Aujourd'hui, Marine de Nicola se reconstruit, avec un objectif bien précis : "j'ai appris énormément de choses en faisant face à la mort et j'ai le désir de remonter sur scène en Chine, pour chanter mes chansons."