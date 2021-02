Marie-Laure est victime de rumeurs dans son village : "J’ai été accusée de prostitution"

TÉMOIGNAGE

Plusieurs rumeurs circulent à l’égard de Marie-Laure dans son village. Elle dit avoir été accusée de prostitution, de vol de biens immobiliers et d’aliénation mentale. Marie-Laure raconte aussi que les pieds des noisetiers de son jardin avaient été récemment arrachés. Elle affirme cependant essayer d'ignorer ce qui se dit sur elle, pour ne pas envenimer les choses. Au micro d’Olivier Delacroix sur "La Libre antenne" d’Europe 1, Marie-Laure raconte comment elle a découvert que des rumeurs circulaient à son égard dans son village.

"J’habite au centre de la France, dans un petit département non loin des départements des Deux-Sèvres et de la Charente. C'est un milieu très particulier. Les gens ne vivent que de rumeurs, d'imagination, c’est-à-dire de choses qu'ils ont cru voir ou qu'ils imaginent. Ça fait boule de neige. Ils font tout un monde d’un tout petit rien. Puis, ça vous suit et vous colle à la peau. En plus, c’est difficile à comprendre tout de suite, parce qu’ils sont très hypocrites.

" Quand ils vous prennent pour cible, c'est fini pour vous "

On est accusé de tout et n'importe quoi. Ça m'arrive tout le temps. Ils ont leur proie. Ils ne s’attaquent pas à n’importe qui par hasard. Ils choisissent avec minutie leur proie, sur laquelle ils peuvent déverser toute leur haine, leur frustration, leur mal-être et leur ennui, parce que ces gens-là s'ennuient au quotidien. Quand ils vous prennent pour cible, c'est fini pour vous. Vous avez tous les défauts de la Terre et tous les vices.

Ils disent que vous vous prostituez. Alors, si vous essayez de faire attention en ne disant pas bonjour aux hommes, vous êtes prétentieuse. Si vous leur souriez, vous les allumez. C’est une catastrophe. En plus, comme la franchise ne les étouffe pas, ils ne le diront jamais par devant. Tout est fait par derrière. J’ai été accusée de prostitution, de vol de biens immobiliers et d’aliénation mentale. On est tous fous et folles pour eux.

J’ai appris qu'il y avait des rumeurs sur moi parce qu’on m’a demandé si je travaillais en ce moment. Je ne comprenais pas. Quand ils disent 'travailler', ça veut dire 'tapiner'. On vous le demande ouvertement. On me dit : 'Vous êtes passée devant chez moi, il faisait nuit. Vous n’êtes pas peureuse, parce que moi, je ne m’y aventurerais pas'. C'est constamment des choses comme ça. Ils adorent relever des détails qui vous laisseraient indifférents.

Dernièrement, on a arraché les pieds de mes noisetiers. Je suis sûre et certaine que ce sont des voisins qui l’ont fait. Ils ont même arraché les racines pour que ça ne repousse pas. C’étaient de magnifiques arbres. Je ne compte rien faire, ça fait longtemps que j'ai abandonné. Je laisse courir les rumeurs et je ne réponds pas. Il faut ignorer. Ils adorent faire du mal, alors plus vous vous apitoyez sur votre sort, plus ils vont en rajouter. Ils adorent humilier et rabaisser. Je ne me soucie pas de ça. Ça me fait même plutôt rire."