Margaux Lannuzel : «Avec Mon client et moi, on veut donner matière à réfléchir»

"Lorsque l’on assiste à un procès, il y a une chose qu’on remarque tout de suite : derrière une 'affaire', il y a toujours une histoire humaine". Pour mieux comprendre ce lien si particulier qui se tisse entre l’avocat et son client, la journaliste Margaux Lannuzel a repris le fil de plusieurs dossiers judiciaires, pour remonter notamment jusqu’au jour où les avocats ont pour la première fois fait la connaissance de leur client et de son dossier. Avec pour tous cette même question : que s’est-il noué à ce moment-là ?

L’ancienne journaliste police-justice d’Europe 1 a choisi, pour imaginer le podcast "Mon Client et Moi" aujourd’hui adapté en livre, de se concentrer sur le cas des avocats pénalistes. Elle a ainsi récolté les confidences inédites d’hommes et de femmes qui représentent des accusés qui peuvent sembler "indéfendables" : accusés de meurtre, de viol, ou encore de terrorisme. "Les avocats pénalistes sont les seuls à être aux côtés de ces gens qui ont fait quelque chose que la société considère comme horrible", explicite encore Margaux Lannuzel, invitée de l’émission "Les Récits d’Europe 1".

Regarder la justice de façon humaine

Dans les salles d’audience, les avocats pénalistes ont l’habitude de raconter une histoire, celle de leurs clients. Pourtant, lorsqu’on leur demande de livrer leur propre ressenti sur une affaire, ces professionnels sont souvent pris de court. "Ils n’ont pas conscience qu’ils ont tous des histoires qui, pour nous, sont fascinantes", confie Margaux Lannuzel.

Mais tous les avocats pénalistes rencontrés par la journaliste ont accepté de raconter ce client qu’ils n’oublieront jamais. Celui qui les a touchés, effrayés ou mis en colère, malgré la distance professionnelle et l’éthique que chacun s’impose. Ce conflit intérieur, Me Louise Tort le décrit parfaitement : "Un client, c’est à la fois mon pire ennemi et celui pour qui je me battrais jusqu’à la mort."

