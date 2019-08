Marche blanche en hommage à Steve : "On ne veut aucun débordement", demandent ses proches

Une semaine après des rassemblements émaillés de heurts avec les forces de l'ordre, à Nantes, une marche blanche est organisée en hommage à Steve Maia Caniço, entre l’endroit où son corps a été retrouvé et celui où le jeune homme de 24 ans a disparu, le soir de la Fête de la musique. Cette fois-ci, l'hommage est organisé par les amis et la famille de Steve. Le rendez-vous est donné à 11 heures devant la grue jaune. La marche blanche débutera à midi.

"On veut organiser une marche blanche parce qu'il y en a eu une la semaine dernière mais elle n'a pas été faite par ses amis et sa famille", explique sur Europe 1 Maël, un ami du Steve. Ses proches et sa famille n'étaient pas à l'origine, ni même présents, aux événements organisés le week-end dernier.

Un hommage musical quai Wilson

"On veut le faire de nous-mêmes pour lui rendre hommage à la grue jaune. En arrivant au quai Wilson, il y aura un truc musical pour Steve, comme il adorait la musique", indique Maël. Les participants à cette marche blanche porteront tous un tee-shirt blanc.

" C'est un hommage à Steve, ce n'est pas par rapport aux bavures policières qu'il y a pu y avoir "

Les organisateurs insistent sur le caractère pacifique et non-militant de cet hommage : "C'est ouvert à toute personne du moment que ça reste respectueux et non-violent", poursuit Maël. "On ne veut aucun débordement, pas de parti politique. C'est un hommage à Steve, ce n'est pas par rapport aux bavures policières qu'il y a pu y avoir. On veut vraiment faire les choses bien dans les règles, cadrées, comme depuis le début."