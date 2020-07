Le marais sous un nouvel angle, des îles sauvages : nos conseils pour visiter le Poitou

On en connaît souvent le baudet aux longs poils et l'homme politique de référence (Jean-Pierre Raffarin, évidemment). Mais le Poitou recèle bien d'autres richesses, plus ou moins secrètes. Notre chroniqueur Jean-Bernard Carillet vous emmène mardi en kayak sur le Marais mouillé, en maillot sur les criques sauvages de l'île d'Yeu ou à vélo sur celle de Noirmoutier.

Le Marais mouillé, Amazonie miniature

C'est la partie la plus connue du marais poitevin : le marais mouillé, avec les chenaux dans le bocage, "Venise verte", Amazonie en miniature. Mais si tout le monde s'y rue, ce n'est pas le seul endroit du marais poitevin à explorer. Il y a aussi le marais desséché, aux vastes étendues vouées à l'agriculture, ou le marais maritime, sur le littoral, qui a la préférence de notre chroniqueur. Au bord de la baie de l'Aiguillon, la route de la Pointe aux Herbes se termine en cul-de-sac. Ici, on pourra déguster des moules de bouchot en ayant la sensation d'être au bout du monde.

Si toutefois le Marais mouillé vous attire, évitez le tour en barque classique d'une heure, encadré par un saisonnier pas toujours bien renseigné qui vous fera prendre un itinéraire sans surprise sur les chenaux les plus fréquentés. Il y aura du monde sur les embarcadères. En revanche, vous pourrez entrer dans l'intimité du Marais en kayak biplace. Une aventure proposée par une équipe de jeunes guides naturalistes qui présente bien des avantages.

Les mises à l'eau se font loin des embarcadères justement, dans des endroits sauvages, et le faible tirant d'eau des embarcations autorise une exploration en douceur des voies confidentielles, dans un silence absolu. Vous pourrez vraiment vous enfoncer dans le labyrinthe, au milieu des branchages, et comprendre d'où vient le surnom d'Amazonie miniature.

Au ras de l'eau, la sensation de glisser est magique, et la communion avec la nature presque parfaite. D'autant qu'il est plus facile d'observer la faune : loutres, ragondins, genettes, écrevisses et oiseaux en pagaille. Et à la fin de la balade, le prestataire propose un pâté de ragondin qui fait du bien.

L'incontournable marché sur l'eau de Vanneau

Reporté cette année à cause du coronavirus, le marché sur l'eau de Vanneau est un incontournable de la région. Une cinquantaine de producteurs et artisans proposent les délices de leur terroir maraîchin sur des barques à fond plat. À vous les mogettes, légumes du jardin, confitures traditionnelles, miels, fromages fermiers et autres gourmandises. Le marché vit aussi autour d'autres animations sur l'eau, avec un défilé des mariés, le transport des animaux ou encore le train de bois. Le tout donne au Poitou des allures asiatiques.

Plutôt île d'Yeu...

La compétition fait rage entre les deux îles vendéennes d'Yeu et de Noirmoutier. La première, accessible uniquement par bateau, possède une ambiance plus rustique. Tout le monde s'y connaît, c'est donc parfait pour retrouver une ambiance insulaire typique. Du côté des plages, elles sont petites mais sauvages, avec des petites criques encadrées de falaises de granite. Voile, kayak, plongée... les activités nautiques y sont évidemment à l'honneur, tout comme la randonnée pédestre et le vélo.

Si vous aimez les ambiances portuaires, vous serez également servi. Longtemps premier port thonier de la côte Atlantique, l'île d'Yeu voue encore à la pêche une place active. Bars, lottes, soles, turbots, dorades et merlus débarquent tous les matins sur les quais de Port Joinville.

...ou de Noirmoutier ?

Plus accessible que l'île d'Yeu, celle de Noirmoutier se rejoint en voiture, par un pont et une route submersible. Mais avec 40 kilomètres de plages de sable fin, et surtout la plage des Dames, ses cabines de bain à l'ancienne et sa longue jetée en bois, la seconde n'a rien à envier à la première en matière de baignade. Et ses 83 kilomètres de pistes cyclables, ajoutées à un réseau de location de vélo très perfectionné, font de l'île de Noirmoutier un paradis pour les cyclistes.

Paradis, aussi, pour les amateurs de fruits de mer. Surtout la criée à l'Herbaudière, à l'ambiance inimitable. On y débarque chaque jour les cageots de tourteaux, d'araignées, de homards ou de langoustes. Bon appétit !