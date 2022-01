Mali : comment la Russie tente de discréditer la France

DÉCRYPTAGE

C’est l’illustration, s’il en fallait encore la preuve, de la lutte informationnelle qui se joue aujourd’hui au Mali . Plusieurs comptes sur Facebook et Twitter ont annoncé le week-end dernier la "neutralisation" d’au moins "107 terroristes" et l’arrestation d’une "cinquantaine de prisonniers" à la manœuvre "dans le nord Mali et l'ouest du Niger ". Des "fausses informations ", confirmées comme telles par des sources militaires, et qui ont été transformées en début de semaine en images dans une vidéo qui a circulé sur les messageries.

Des faux journaux d'informations

La vidéo, d’une durée d’un peu plus de cinq minutes, est présentée comme un "journal flash information". "Savez-vous que les deux-tiers du Nord Mali a déjà été libéré ? En moins d’un mois. La France a fait combien de temps au Mali ?", questionne la voix robotique de la fausse présentatrice qui invite les Maliens à "téléphoner" à leurs proches qui habiteraient dans cette région pour se "renseigner" sur ces opérations présentées comme "russo-maliennes" et qui auraient eu lieu le 12 janvier dernier. A l’appui, des photos de Russes qui apparaissent à côté de soldats des forces armées maliennes (FAMa).

Le Communiqué du lundi 17 janvier 2022 de l'Etat-Major Général des Armées du #Malipic.twitter.com/pS4W9T6VPZ — Forces Armées Maliennes (@FAMa_DIRPA) January 18, 2022

S’il y a bien eu ce jour-là des opérations des FAMA, elles ont été menées dans le centre du pays et par voie aérienne, comme l’indique un communiqué en date du 17 janvier de l’état-major général des armées maliennes, sans toutefois donner un bilan chiffré. "Il s’agit là du type de vidéos que l’on observe depuis plusieurs mois participant à la propagande russe anti-française auprès des populations maliennes", précise-t-on de source militaire.

La junte au pouvoir a besoin de Wagner pour asseoir sa légitimité

"La junte a besoin d’une victoire opérationnelle avec Wagner pour asseoir sa légitimité, a minima son choix d’avoir fait cette alliance", commente un observateur de la région. D’où, selon lui, l’apparition et la multiplication de ce type de fake news ces derniers jours.

Les manipulations de l’information de la Russie au Mali ont été documentées et maintes fois pointées du doigt. Sans désigner spécifiquement Wagner ou le Mali, Emmanuel Macron a, ce mercredi, dans son dernier discours de vœux aux armées du quinquennat, mentionné la menace de "l’utilisation de mercenaires" ou encore de "l’usage débridé de la désinformation".

De la propagande qui alimente un sentiment anti-français

A de nombreuses reprises, les services de renseignement français ont détaillé et alerté sur la "stratégie hybride" de la Russie en Afrique francophone, où "cette manipulation de l’information s’appuie très largement sur une communauté panafricaniste, anti-française et très majoritairement acquise à leur cause", peut-on lire dans l’un de ces documents consulté par Europe 1.

Le mode opératoire décrit se retrouve en tous points dans cette nouvelle vague de propagande : "Diffusion massive et coordonnées de fake news, via des comptes panafricanistes ou avatars, le texte est un copier-coller garantissant le respect d’un narratif établi, l’effet de persuasion est davantage dans le nombre de primo diffusions que dans les preuves tangibles fournies", écrivent les analystes.

Et quand bien même les avatars et les contenus utilisés par les propagandistes sont grossiers, cela suffit à alimenter un sentiment anti-français dans la région. Selon nos informations, les autorités françaises réfléchissent elles aussi à une riposte informationnelle, en ayant recours par exemple à des spots publicitaires dans les médias maliens.