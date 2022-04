Malgré la tempête Diego, les restaurateurs se préparent à accueillir les touristes

A peine commencées pour la zone B, les vacances de pâques ont déjà été très perturbées par l'arrivée de la tempête Diego. Des rafales de vent à plus de 100 km/h ont été relevées ce vendredi, le long de la côte Atlantique. Des vents violents qui ont provoqué des chutes d'arbres sur les voies de chemin de fer, perturbant ainsi le trafic des TGV et des TER.

Si la tempête était annoncée par Météo France depuis quelques jours, sa violence a surpris certains commerçants en bord de mer de la commune du Bois-Plage-en-Ré, sur l'île de Ré en Charente-Maritime. "Nous avons rangé, empilé les chaises, démonté quelques parties de la terrasse et on a dû en catastrophe, démonter les parasols car ils se cassaient", explique Sandrine Janin, directrice du restaurant "Beach Bar.

Malgré quelques dégâts, les restaurateurs souhaitent accueillir au plus vite les premiers vacanciers, ajoute la directrice : "On pense tout remonter car la météo annonce du beau temps. On espère ainsi pouvoir accueillir les premiers touristes".

30.000 foyers toujours sans électricité

Environ 30.000 foyers étaient toujours privés d'électricité, principalement en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes, après le passage de la tempête Diego, a annoncé samedi le gestionnaire du réseau Enedis.

"Suite au passage de la tempête Diego, près de 30.000 clients sont encore privés d'électricité, notamment en Nouvelle Aquitaine, autour de l'estuaire de la Gironde, et en Auvergne", a indiqué Enedis dans un point sur l'état du réseau électrique à 8h30. Selon l'entreprise, "plus de 1.000 techniciens d'Enedis et d'entreprises partenaires sont sur le terrain pour réaliser les diagnostics nécessaires et réalimenter au plus vite les clients concernés".

Plus aucun département en vigilance orange

La vigilance orange pour "vents violents" qui concernait trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes (le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire), a été levée samedi matin par Météo France, tout comme pour les départements néo-aquitains de Charente-Maritime, de la Vienne et des Deux-Sèvres, qui étaient sortis de l'alerte vendredi soir.

L'alerte orange en Savoie pour "risque fort d'avalanches en haute montagne" a également été levée samedi matin.