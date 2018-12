Mais qui achète encore des cartes de vœux pour la nouvelle année ?

Des cartes musicales, faites à la main, parfois un peu kitsch, mais qui font souvent plaisir. Problème : elles sont de plus en plus rares, remplacées par des vœux sur internet ou plus simplement par des SMS de "bonne année". Mais les adeptes de la carte de vœux n'ont pas totalement disparu. Et la tradition est encore un peu là.

"Souhaiter la bonne année avec un SMS, ce n’est pas mon style". Des étoiles, des dictons, des animaux… Devant le présentoir de cartes de vœux, Denise choisit chaque modèle en fonction du destinataire. "Elles sont hyper sympas ! Ça, c’est pour mes petites-filles qui sont en Nouvelle-Zélande, ça c’est ma préférée parce que j’adore les chouettes. Souhaiter la bonne année avec un SMS, ce n’est pas mon style".

Une bonne habitude que perpétue aussi Patricia, gardienne d'immeuble... et de traditions : "même pour des gens qui n’habitent pas très loin, j’envoie une carte de vœux. Je trouve ça sympa, je les garde, certaines depuis des années et des années".

"C’est quand même plus simple de passer par les SMS". La tradition a du mal à séduire la jeune génération, "plus paresseuse" que ses aînés, explique Etienne, 20 ans : "si j’avais le temps, le courage et les adresses de tout le monde, j’enverrai des cartes de vœux mais en termes de simplicité, c’est quand même plus simple de passer par les SMS".

Mais chez les seniors, la tendance de la carte de vœux ne faiblit pas, assure Laurent. Ce libraire en vend plusieurs par jour : "cela se fait encore oui, et il va d’ailleurs falloir que j’en recommande car je n’en ai plus beaucoup. Est-ce que moi j’en envoie ? Joker !" Sachez qu'il n'est pas trop tard pour envoyer vos cartes de vœux : vous avez jusqu'a la fin du mois de janvier.