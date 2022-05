«Mai à vélo» : comment bien choisir son vélo électrique ?

Face à la flambée du prix des carburants, vous êtes de plus en plus nombreux à rouler à vélo électrique. En cinq ans, le nombre de ces bicyclettes a été multiplié par cinq sur les routes du pays. Mais une question demeure : lequel choisir ? À l'occasion de l'opération "Mai à vélo", des ateliers pour petits et grands sont organisés dans toute la France pour enfin se faire conseiller et se décider.

Un vélo électrique à partir de 1.000 euros

C'est un achat qui reste onéreux, sur lequel il ne faut pas se tromper. Pour un vélo électrique, comptez entre 1.000 et 2.500 euros. La fourchette est large car tout dépend de l'usage que l'on souhaite en faire, comme l'explique Jean-Claude Rault, président de l'Association française du vélo électrique. "Aujourd'hui, on peut trouver des vélos à partir de 1.000 euros et parfois moins. Il faut savoir que leur motorisation est différente, s'ils ont un moteur dans les roues, à l'avant ou à l'arrière, la stabilité n'est pas toujours la même", détaille-t-il. "Si c'est pour rouler occasionnellement et en ville, ça peut être une option."

"Avec un vélo de meilleure gamme, on pourra envisager un usage très régulier pour aller travailler avec une plus grande qualité dynamique", ajoute Jean-Claude Rault.

Contre les vols, il est préférable de privilégier les vélos à la batterie amovible et un antivol très solide. "De toute manière, il faut se poser et avoir le réflexe de l'antivol tout de suite", précise-t-il. Le président de l'Association française du vélo électrique tient aussi à prévenir les prochains usagers. "Il faut faire poser un antivol permanent sur le vélo et pas seulement avoir un truc qu'on doit sortir des sacoches ou du sac à dos."

Pour vous aider à investir, n'hésitez pas à vous renseigner sur les aides financières proposées par votre région.