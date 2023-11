Made in France : quand l'entreprise bretonne Ouest Bedding fabrique des lits avec «des savoir-faire locaux»

Ouest Bedding, cette entreprise de Fougères, ancien berceau de la chaussure, utilise des matériaux écolos, recyclés et/ou 90% recyclables pour fabriquer des lits qui sont ensuite vendus aux plus grands palaces du monde, que ce soit à Dubaï ou au Georges V à Paris. Dans l'usine dirigée par Arnaud Dupas, la fabrication des lits est désormais locale. "Ce n'est pas que l'histoire de dire, je fabrique en France, c'est une réalité", explique le directeur du site.

Fin de la sous-traitance à l'étranger

"Il y a 25 ans, on a travaillé sur les anciennes machines. Personnellement, cela me fait énormément plaisir de voir la fabrication des ressorts revenir sur le site de Fougères. Comme le dit Frédéric, on maîtrise notre sujet", poursuit Arnaud Dupas. "Ce qu'on fabrique, on le fabrique suivant nos besoins. On n'a pas de surplus. Ça permet d'économiser à ce niveau-là", rebondit Frédéric, responsable de la partie sommier.

Fini les sous-traitants croates, tout est rapatrié que ce soit l'innovation ou le service commercial. Depuis, le patron du groupe, Charles-Henry, revendique un bilan carbone limité. "Aujourd'hui, on a une capacité à faire des produits éco conçus, à gérer des matières, par exemple recyclées, parce qu'on s'appuie sur des savoir-faire qui sont des savoir-faire locaux, que le full automatique ne permettrait pas de faire", détaille-t-il.

Des savoir-faire, au service de l'écologie, qu'ont permis à l'entreprise de récemment recruter de la main d'œuvre en plus.