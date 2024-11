Made in France : comment la biscuiterie Jeannette, sauvée par ses salariés, fait rayonner son savoir-faire

Le Salon du Made in France est l'occasion de découvrir des entreprises avec des histoires hors du commun. C'est le cas de la biscuiterie Jeannette, une marque de madeleines françaises, basée en Normandie depuis 1850 sauvée de la faillite par la mobilisation de ses salariés en 2014. Au Salon, le stand de désemplit pas. Les bras chargés de boîtes de madeleine, Monique et Nadia savourent déjà leurs achats.

"C'est impressionnant toutes les personnes qui connaissent notre histoire"

Comme beaucoup au Salon du Made in France, les deux retraités ne consomment pas au hasard : "Chaque année, j'en achète. J'ai participé à sauver l'entreprise. C'est des produits de qualité, en plus ça fait plaisir, ça vient de Normandie". Derrière les présentoires, India, qui vient de les servir, sourit. Elle a l'habitude de ce type de clients : "Même ceux qui ne sont pas de la région, ils connaissent toute l'histoire de Jeannette et ils viennent nous retrouver tous les ans au Made in France. C'est impressionnant toutes les personnes qui connaissent notre histoire et qui viennent acheter aussi pour l'histoire".

À côté d'elle, Benoît Martinez, le directeur général de la biscuiterie, acquiesce. Pour lui, c'est ce lien particulier que permet de défendre le Salon : "On a un savoir-faire ancestral on va dire. Avec plus de 170 ans d'existence, on a un produit que l'on doit défendre. Tout est vraiment fait chez nous à Colombelles, dans les Yvelines. On utilise que des ingrédients nobles, à savoir de la farine de blé du grand ouest de la France. Nos œufs viennent de Lisieux, donc de Normandie aussi. C'est une fierté et je pense que c'est important de défendre cela". Et côté client, ça marche. En deux jours de Salon, la biscuiterie a déjà vendu pour plus de 20.000 euros de madeleines.