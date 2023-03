Lyon : une chasse aux mégots de cigarettes organisée par un champion d’athlétisme

Un record du monde va-t-il tomber ce samedi à Lyon ? C'est l'objectif en tout cas de l'Eco Sport Challenge, un événement sportif et citoyen qui vise à ramasser en un jour un million de mégots de cigarettes jetés par terre. Si cet objectif est atteint, ce serait un record mondial. Le précédent avait été établi à Lille avec 855.000 mégots récupérés. Ce déchet représente un véritable fléau pour l'environnement. C'est pourquoi cet Eco Sport Challenge envahit les rues de Lyon autour de plusieurs champions français d'athlétisme.

"Un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée"

Lors de cette journée, le sprinteur savoyard Christophe Lemaitre ainsi que le perchiste Valentin Lavillenie seront présents aux côtés de leur copain Pierre-Ambroise Bosse, champion du monde du 800 mètres en 2017. C'est lui qui a eu l'idée de cette grande collecte de mégots, ce déchet tout petit par la taille mais très polluant. "Un mégot, c'est 500 litres d'eau polluée. 5000 mégots c'est une piscine olympique par exemple. Vous en mettez 5000 dans le coin d’une piscine, et elle est polluée. Pour des années en plus. Il faut 15 ans pour dépolluer 500 litres d'eau polluée par un mégot. Vous vous rendez compte ? On sait que c'est une catastrophe écologique", affirme le champion français au micro d'Europe 1.

Habitué à chasser les médailles, Pierre-Ambroise Bosse veut donc établir un record d'un nouveau genre ce samedi à Lyon. "C'est la fameuse tentative de record du monde de plus grosse collecte citoyenne de mégots. L'objectif, c'est un million ! C'est un triste record mais justement on va rendre ce record plus accessible. Moi par exemple, j'irai ramasser à la Part-Dieu. Mais d'autres gens iront à la Confluence, à la Sucrière où on trouve beaucoup de mégots parce qu'il y a beaucoup de bars et de boîtes. Le mégot c'est vraiment le plus gros des fléaux", détaille-t-il.

Des mégots qui seront ensuite dépollués puis transformés en mobiliers urbains comme des bancs ou des poubelles. Et afin de motiver tous les habitants, un écran géant installé sur la place Lyautey, dans le 6e arrondissement, fera le décompte de tous les mégots collectés, façon Téléthon.