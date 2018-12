Lyon : il sauve un homme de la noyade en plongeant dans le Rhône

Il n'a pas hésité à plonger pour sauver un inconnu. Lundi 24 décembre vers 13h30, Bilel Rbiai a sauté dans le Rhône glacé pour sauver un homme en état d'ivresse qui était tombé alors qu'il déambulait sur le quai Claude Bernard de Lyon, dans le 7ème arrondissement, précise Le Progrès.

"Quand quelqu’un appelle au secours, on fait ça automatiquement". Alors qu'ils sont sur le pont de l'Université qui enjambe le Rhône, Bilel Rbiai et son collègue entendent quelqu'un crier au secours, immédiatement, les deux hommes se précipitent sur la rive, voient un homme en train de se noyer. Sans réfléchir, Bilel plonge. "Quand quelqu’un appelle au secours, on fait ça automatiquement", explique cet homme qui pratique la plongée. "Je l'ai attrapé, ramené vers le bord et mon collègue et d'autres gens l'ont attrapé", commente Bilel.

La thèse de l'accident privilégiée. Ivre, la victime a été prise en charge par les pompiers, puis par la police. Il a été hospitalisé en état d'hypothermie. Si les circonstances exactes des événements sont encore inconnues, la thèse de l'accident reste privilégiée. Quand à Bilel, il est tout de même passer par les urgences après être sorti de l'eau, car il était "mort de froid" selon un ambulancier présent sur place.