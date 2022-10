Lyon enregistre des records de chaleur, les habitants et les touristes en profitent

Un air d'été souffle sur Lyon. La ville enregistre des records de chaleur en ce mois d’octobre, avec des températures largement supérieures aux normales de saison depuis plusieurs semaines.

"L'ambiance est meilleure quand il fait beau"

Rue Saint-Jean, dans le Vieux Lyon, les touristes flânent au soleil et personne ne croirait que nous sommes à la fin du mois d'octobre. Sarah, 23 ans, se réjouit du beau temps. "Il fait super beau, ça fait du bien", confie-t-elle sur Europe 1. "Il y a pas mal de gens, pas mal de monde. C'est agréable, ça fait plaisir de voir du monde, même juste dans la rue. Tous en T-shirt, tous en short. L'ambiance est meilleure quand il fait beau, les gens sont toujours plus heureux".

"Les gens prennent le temps pour boire un petit verre"

Place Bellecour, en terrasse, tout le monde profite de cet été indien. Clarisse est serveuse et elle est surprise par la météo. "On ne s'attendait pas à avoir de l'air estival comme ça, parce que le mois d'octobre de l'année dernière avait été marqué par quelques intempéries. Il ne faisait pas très beau, donc on avait moins de clients, forcément. Moins de clientèle veut dire moins de chiffre", se souvient-elle sur Europe 1. "Quand il fait très très moche, quand il pleut, quand il y a du vent, les gens sont beaucoup plus pressés et même aigris. Là, c'est les vacances. Donc s'il fait beau pendant les vacances, évidemment, les gens prennent leur temps et ils sont là pour s'amuser et boire un petit verre".

Ce week-end, Météo France prévoit encore 25 degrés dans le Rhône.