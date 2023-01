L'UFC-Que Choisir dénonce une «flambée» de 7% des tarifs des complémentaires santé

Les tarifs des mutuelles, assurances et autres complémentaires santé ont bondi de plus de 7% en 2023 par rapport à 2022, affirme mercredi l'association de consommateur UFC-Que Choisir, qui dénonce un "coup de boutoir sur le pouvoir d'achat". "Les cotisations flambent" : comme chaque année, l'UFC-Que Choisir a mené son enquête sur les prix des complémentaires santé. Une étude focalisée sur les contrats individuels, qui reflète donc davantage la situation des retraités que celle des actifs.

Une hausse plus forte que prévu

Sur la base de "594 contrats portant sur 128 organismes", l'étude conclut à "une hausse médiane de 7,1%" soit "126 euros sur l'année". Dans un cas sur cinq, l'augmentation dépasse même 240 euros. Des montants qualifiés de "coup de boutoir sur le pouvoir d'achat des consommateurs", alors que "l'inflation atteint des sommets" et s'est établie à 5,2% l'an dernier, souligne l'association dans un communiqué. La tendance apparaît plus marquée chez les assureurs (+9%) et les institutions de prévoyance (+8,8%) que parmi les mutuelles (+6,9%).

Ce dernier chiffre est toutefois nettement plus élevé que les 4,1% annoncés par la Mutualité française début janvier pour les mêmes contrats individuels, à partir des données fournies par 35 organismes couvrant 18 millions d'assurés.

Le "manque de clarté" des complémentaires santé pointé

Sans expliquer cet écart, l'UFC-Que Choisir pointe du doigt le "manque de clarté" des complémentaires santé, dont les avis d'échéance omettent souvent de "mentionne(r) la hausse tarifaire en euros ou en pourcentage", ainsi que les "frais de gestion des organismes", qui représentent en moyenne 20% des cotisations versées. Pour y remédier, l'association "demande au gouvernement d'imposer davantage de transparence" afin que les consommateurs puissent "comparer les offres (et) faire jouer la concurrence via la résiliation à tout moment" entrée en vigueur fin 2020.