L'UE a réduit ses émissions de CO2 en 2018, mais en ordre dispersé

Les pays de l'UE ont réduit de 2,5% leurs émissions de CO2 en 2018, mais l'effort a été limité par de fortes hausses enregistrées en Pologne et en Slovaquie, a annoncé l'Office de statistiques Eurostat, mercredi.

Les émissions de CO2 provenant de la combustion des énergies fossiles ont diminué dans 20 des 28 Etats membres, souligne Eurostat. Les plus fortes baisses ont été constatées au Portugal (- 9% par rapport à 2017), en Bulgarie (-8,1%), en Irlande (- 6,8%) et en Allemagne (- 5,4%). Mais elle ont continué à progresser en Pologne (+3,5%), en Slovaquie (+2,4%), en Finlande (+1,9%) en Lettonie (+8,5%), en Estonie (+4,5%), en Lituanie (+0,6%), à Malte (+6,7%) et au Luxembourg (+3,7%), indique Eurostat.

La France a contribué pour 10% des émissions de l'UE

Les émissions de CO2 contribuent fortement au réchauffement de la planète et représentent environ 80% de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre dans l'UE. L'Allemagne a contribué pour 22% des émissions de CO2 dans l'UE en 2018, suivie par le Royaume Uni (11,4%), la Pologne (10%), la France (10%) et l'Italie (10%). La Lettonie pèse 0,2%. L'UE s'est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 20% par rapport à leurs niveaux de 1990 en 2020 et de 40% en 2030.