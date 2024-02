L'opération Lille Neige commence ce week-end, un air de montagne au cœur du Nord

Fanfare, chalets en bois et piste de luge. Dans ce village aux airs vacances d'hiver à la montagne, Léna, 9 ans, grand sourire, profite des différentes activités. "C'est trop bien, j'ai fait la tyrolienne, le mur d'escalade et l'accrobranche", raconte fièrement Léna. La 17ᵉ édition de Lille Neige commence ce week-end et ce pour un mois à la gare Saint-Sauveur. Et sur place, des familles et des habitués comme Jessy.

Deux enfants sur trois ne partent pas pendant les vacances de février

"On est sur le thème de la neige, la montagne, on s'évade. L'impression d'être dans un autre monde. Des vacances avant l'heure", explique-t-il. Cette opération est principalement à destination de ceux qui ne partent pas en vacances.

Nicolas est venu avec son fils, Raphaël. "On est à Lille et on est loin des pistes. C'est vrai qu'avec la crise, ce n'est pas évident de partir. C'est l'occasion de sortir, faire quelque chose de différent sans avoir la chance ou le budget pour aller au ski", détaille le père de famille. Car deux enfants sur trois ne partent pas pendant les vacances de février, rappelle la maire de Lille, Martine Aubry.