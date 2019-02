Loire-Atlantique : à 14 ans, il lance une cagnotte pour aider ses parents viticulteurs

Il espère sauver l’exploitation familiale grâce aux internautes. Un adolescent de 14 ans a lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide à ses parents viticulteurs, étranglés par des dettes de près de 300.000 euros, comme le raconte Presse Océan. "Moi, mon frère et ma sœur nous remarquons que nos parents ont du mal entre les factures, emprunts, charges… Ils sont beaucoup fatigués et si vous les aidez, cela leur permettrait de continuer à exercer leur métier qu’ils adorent", écrit Luis sur la plateforme de crowdfunding Leetchi.

"Si on pouvait sauver le domaine, ce serait super". Les parents de Luis ont repris un domaine viticole à Chéméré, un village à une trentaine de kilomètres de Nantes, en 2010. Malgré leurs efforts, ils ont joué de malchance, une grande partie de leur récolte étant détruite en raison du gel ou de la grêle à plusieurs reprises. Leurs mésaventures ne se sont pas arrêtées là. En 2013, ils ont lancé un apéritif à base de vin et de sirop de curaçao, mais un problème de filtration leur a fait perdre plusieurs milliers de bouteilles. Pour se remettre sur pied, ils ont commencé la production de vin bio en 2017.

Problème : les dettes se sont accumulées et se chiffrent aujourd'hui à environ 300.000 euros. Leur fils a alors eu l’idée de leur venir en aide en lançant une cagnotte en ligne. "Au début, j’étais un peu réticent. Mais si, grâce à ça, on pouvait sauver le domaine, ce serait super", a réagi son père dans les colonnes de Presse Océan. Pour le moment, la cagnotte est de 6.000 euros. Luis espère atteindre une somme la plus haute possible d’ici le 4 avril, et pourquoi pas approcher les 300.000 euros, ce qui permettrait d'éponger les dettes de ses parents.