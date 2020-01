Gobelets, pailles, emballages... Le plastique au cœur de la loi anti-gaspillage

La loi anti-gaspillage, dite pour une économie circulaire, doit être adoptée mardi soir par l'Assemblée nationale. Son objectif : moins jeter et mieux recycler, ce qui passe par une réduction d'utilisation de produits en plastique. Et si cette loi change beaucoup de choses dans notre quotidien, il est parfois difficile de s'y retrouver.

La loi vient d'abord confirmer l'interdiction d'un certain nombre de produits en plastique jetables. Depuis le premier janvier dernier, les cotons-tige en plastique sont déjà interdits à la vente. Vous pouvez encore en trouver dans les rayons pendant six mois, le temps pour les distributeurs d'écouler leurs stocks. Les assiettes et les gobelets en plastique vendus en lots sont également interdits à la vente depuis le début de l'année 2020. Cela ne s'applique pas aux gobelets en plastique vendus dans les machines à café, qui restent autorisés.

De nouvelles interdictions prévues dans les années à venir

La loi prévoit aussi des interdictions pour 2021. Dès le premier janvier de l'année prochaine, les pailles en plastique, les boîtes en polystyrènes orange, les touillettes à café et les tiges de ballons baudruche seront aussi retirés du marché.

De nouvelles interdictions entreront en vigueur en 2022. Ce sera au tour des sachets de thé en plastique et des emballages plastiques des sachets de fruits et légumes de moins de 1,5 kg d'être interdits. Aussi, les chefs d'entreprise n'auront plus le droit de distribuer gratuitement à leurs clients et salariés des bouteilles en plastique d'eau ou de soda.

Le retour de la consigne au point mort

L'année 2023 marquera un tournant majeur dans la restauration rapide. Les fast-foods n'auront plus le droit de servir leurs produits (nourriture comme boissons) dans des conteneurs en plastiques.

En ce qui concerne la consigne pour les bouteilles en plastique, le gouvernement a fini par reculer. Emmanuel Macron a assuré aux maires que rien ne serait fait sans leur accord. Cette loi n'évoque donc pas ce système, qui consiste à ramener ses bouteilles en plastique dans un grand conteneur, en récupérant au passage quelques centimes. La décision a été repoussée à 2023.