Lireka, le mini-Amazon français qui veut se faire sa place dans le monde de l'e-commerce

Va-t-on remplacer Amazon par une entreprise made in France ? C'est en tout cas le pari que s'est lancée Lireka, l'entreprise lancée il y a huit mois à Grenoble. Depuis, elle connaît un succès grandissant. Pour preuve, dans son tout nouvel entrepôt de 400 m², les employés doivent gérer près de 300 commandes au quotidien, qui partent en France, mais aussi dans le monde entier.

"Nous proposons l'intégralité du catalogue français. Nous avons plus de 80.000 références en stock. Ce qui est important, c'est que nous sommes libraires d'abord. Nous essayons de cultiver cet état d'esprit d'une librairie indépendante, amoureuse des livres. Notre vocation est de partager les livres que nous aimons", explique Marc Bordier, l'un des fondateurs.

Lireka veut doubler ses commandes d'ici à la fin de l'année

Le point de départ de Lireka, c'est le rachat il y a deux ans de la librairie Arthaud, fondée en 1801. Le reste est inspiré d'Amazon, où Marc Bordier a passé onze ans de sa vie. "On fait tout un travail pour être bien référencés sur Google. Les titres, les métadonnées. C'est un mariage intéressant entre le savoir-faire et l'âme d'une librairie et les compétences technologiques, marketing et logistiques d'entrepreneurs de l'e-commerce", ajoute-t-il.

Évidemment, Lireka ne joue pas dans la même cour qu'Amazon. Mais il a l'ambition de faire sa place sur le marché du livre en ligne. Son objectif : atteindre les 600 commandes par jour d'ici à la fin de l'année et passer de 12 à 20 employés.