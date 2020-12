Vive émotion dans un lycée lillois, après le suicide d'une élève transgenre

REPORTAGE

Une cinquantaine de lycéens et d'enseignants se sont rassemblés devant le lycée Fénelon, à Lille, vendredi matin. Ils ont voulu rendre hommage à Annabelle, une élève de Terminale transgenre qui s'est suicidée dans le foyer où elle vivait, mercredi. "C'est dur, car on ne s'y attendait pas du tout", confie une élève, émue, devant l'établissement nordiste.

Convoquée pour le port d'une jupe

Annabelle, née dans le corps d'un garçon et auparavant prénommée Fouad, est venue en jupe dans le lycée début décembre. Elle est alors convoquée par le directeur et la CPE et s'est sentie discriminée en raison de sa tenue, pas considérée comme adaptée.

Annabelle quitte l'établissement, énervée et dépitée, mais, finalement, la direction l'autorise à retourner au lycée Fénelon dès le lendemain, habillée comme elle le souhaite. "Ça s'est vraiment transforrmé en victoire et plein de gens l'ont soutenue. Elle s'est faite entendre", saluent aujourd'hui ses amis.

Mobilisation lycéenne contre la transphobie

Les élèves se mobilisent et des affiches sont collées sur les murs du lycée, comme "la transphobie tue" et ou "respectez les personnes transgenres". Deux semaines plus tard, Annabelle se donne la mort dans son foyer où elle était hébergée.

" On ne saura jamais ce qui a été l'élément déclencheur de son geste malheureux "

Le rectorat avait fait part jeudi de ce suicide "d'un" lycéen, en passe "de changer d'identité sexuelle", assurant que l'élève était "accompagné dans sa démarche" dans son lycée, après un emballement des réseaux sociaux mettant en cause la responsabilité de l'équipe pédagogique.

"Enquête judiciaire en cours"

Sur les réseaux sociaux, une vidéo a beaucoup circulé ces derniers jours. On y entend un échange tendu entre la lycéenne et la CPE. "On ne saura jamais ce qui a été l'élément déclencheur de son geste malheureux", indique l'une de ses camarades. "On ne peut pas faire de liens. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours."

D'après ses camarades, Annabelle avait également des problèmes personnels et familiaux. Elle n'avait jamais fait part à ses amis d'intention suicidaire.