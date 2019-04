Liberté, égalité, fraternité : suivez en direct vidéo le Forum Europe 1 au Bataclan

Liberté, égalité, fraternité... La devise républicaine française s'affiche sur tous les frontons des bâtiments officiels. Mais quel sens lui donner en 2019 ? Mardi toute la journée, Europe 1 réunit des philosophes, des hommes politiques, des économistes et des chefs d'entreprise pour en débattre et tenter de répondre à une question : "Comment encore vivre ensemble" ?

>> Découvrez le programme détaillé ci-dessous :

PROGRAMME - Matinée

09h25 - 9h30 | Ouverture par Laurent Guimier, Vice-Président d’Europe 1 et Valérie Hoffenberg, Présidente du Connecting Leaders Club

09h30 - 9h45 | Introduction par Richard Ferrand, Président de l'Assemblée Nationale

09h45 - 12h30 | LIBERTÉ

09h45 - 11h00 : « Les grands enjeux de notre liberté en 2019 »

À l’heure des big datas, des réseaux sociaux et d’Internet, comment préserver notre Liberté ? Comment favoriser l’émergence d’un numérique éthique et responsable ?

Débat animé par David Abiker

En présence de :

Marie-Laure Denis, Présidente, CNIL

Olivier Derrien, Directeur Général, Salesforce

Eric Hazan, Directeur associé, McKinsey

Richard Malka, Avocat

11h00 - 11h15 | Pause

11h15 - 12h30 : « Comment encore vivre ensemble ? »

Discussions autour du pacte républicain

Débat animé par Patrick Cohen

En présence de :

Gabriel Attal, Secrétaire d’Etat à la Jeunesse

Anne Nivat, Grand reporter et auteure de « Dans quelle France on vit » Editions Fayard

Abdennour Bidar, Philosophe

Karl Olive, Maire de Poissy

12h30 - 13h45 | Pause déjeuner

PROGRAMME - Après-midi

13h45 - 15h15 | ÉGALITÉ

Débat animé par Nicolas Barré, Directeur de la rédaction des Échos :

Après un hiver marqué par la crise des gilets jaunes et les revendications d'une démocratie plus participative, où en est on de la promesse de l'égalité française ?

Quels rôles pour les entreprises, les banques, l’Etat et les médias dans le développement de la cohésion sociale et territoriale ? L’entreprise doit-elle être un acteur de la responsabilité sociale et environnementale ?

En présence de :

Geoffroy Roux de Bézieux, Président, MEDEF

Nicolas Bouzou, Economiste

Clara Gaymard, Co-Fondatrice, Raise

Eric Lombard, Directeur Général, Caisse des dépôts

15h15 - 15h30 | Pause

15h30 - 16h45 | FRATERNITÉ

Débat animé par Raphaëlle Duchemin sur les enjeux de l’économie solidaire et de la transition énergétique :

Comment financer une transition énergétique plus juste et équitable et encourager la responsabilité citoyenne en terme de développement durable ?

Comment lutter contre la fracture des territoires?

En présence de :

Brune Poirson, Secrétaire d’Etat, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

Edouard Hénaut, Directeur Général France, Transdev

François Brottes, Président du Directoire, RTE

Jean-Louis Etienne, Médecin-Explorateur

Claude Solarz, Vice-Président, Paprec

16h45 - 17h00 | Pause

17h00 - 18h00 | CLÔTURE - EN DIRECT SUR EUROPE 1

Comment réconcilier la France et ses élites?

Débat animé par Matthieu Belliard

En présence de :

Axel Kahn, Généticien

Cynthia Fleury, Philosophe

Jérôme Fourquet, Directeur du département opinion, IFOP

18h00 - 18h30 | DISCOURS DE CLÔTURE

Mot de Laurent Guimier, Vice-Président d’Europe 1

Discours de clotûre par Raphaël Enthoven, Essayiste : "Liberté Égalité Fraternité, quelle est la valeur de nos valeur ?"