“Les Voyages d’Amélia”, le podcast familial enfin de retour !

PODCAST

Après avoir fait la rencontre du coiffeur secret de Marie-Antoinette ou encore de la reine Aliénor d’Aquitaine, Amélia repart donc pour de nouvelles aventures dans le podcast "Les Voyages d'Amélia" produit par Europe 1 Studio.

Jean-Corentin Carré, le plus jeune Poilu de 14/18

Dans ce nouvel épisode, Madame Granny, la vieille antiquaire, décide d’emmener Amélia en 1917, au cours de la Première Guerre mondiale afin de faire la rencontre de Jean-Corentin Carré. Engagé dans l'armée dès l'âge de 15 ans, ce Poilu est le plus jeune soldat de France. Pour suivre sa vocation et rejoindre les troupes armées, le jeune homme n’a pas hésité à se faire passer pour plus âgé. Amélia va pouvoir monter à bord d’un avion militaire et survoler le front entre la France et l’Allemagne. Ici, les chances de survie sont minimes, d’autant plus que le "Baron Rouge", un pilote allemand qui ne recule devant rien, pourrait bien faire son apparition…

En immersion dans la cachette d’Anne Frank

Amélia a 11 ans et Madame Granny estime qu’il est temps qu’elle prenne conscience de certaines choses… Ce voyage ne sera pas comme les autres, car Amélia part seule à Amsterdam en 1944, à la rencontre d’Anne Frank. Cela fait deux ans que la jeune adolescente et sa famille se sont réfugiées dans cet appartement dissimulé au-dessus de l'entrepôt familial, afin d’échapper à la police allemande. Anne Frank a bientôt 15 ans et elle adore la lecture. Elle aimerait devenir journaliste. Elle tient d'ailleurs un journal intime, où elle y raconte son quotidien. La jeune fille ne se doute pas tout à fait de la valeur et de l’importance que celui-ci prendra dans quelques années.

Jean-Moulin, résistant, et pas que !

Direction Nice, le 9 février 1943, à l’occasion du vernissage de Jean Moulin. Amélia et Granny sont émerveillées par toutes les peintures exposées par le marchand d’art. Ce résistant de la Seconde Guerre mondiale était aussi un grand dessinateur. Certaines de ses œuvres ont même été exposées et publiées dans les journaux. Cette activité lui servait également de couverture pour cacher son activité secrète… celle de résistant de la Seconde Guerre mondiale. Ce soir d'ailleurs, Jean Moulin est reçu par le général de Gaulle en personne ! Une nouvelle mission attend l’artiste. Il devra unir toutes les tendances de la résistance, encore éparpillées.

Louise Weiss, la défenseuse de l’Europe

Madame Granny et papy Charlie s'apprêtent à aller voter pour les élections européennes. Une occasion pour la vieille antiquaire de conduire Amélia le 17 juillet 1979, rencontrer une ardente défenseuse de l’Europe : Louise Weiss. Direction Strasbourg, le jour de la première séance du Parlement européen élu au suffrage direct. Mais le méchant Nazbrok, comme à son habitude, est là pour essayer de dérégler le cours de l’Histoire ! Ce serait une catastrophe pour cette journée où la députée annonce officiellement la nomination de Simone Veil à la tête du Parlement européen.

Des invités inédits pour interpréter les personnages !

Pour incarner les personnages de cette fiction familiale "Les Voyages d'Amélia" , Europe 1 Studio a fait appel à des invités spéciaux !

Anne Frank sera jouée par l’historienne et créatrice de contenus Manon Bril. De son côté, Jean-Luc Lemoine, humoriste et chroniqueur sur Europe 1, interprètera le père d’Anne Frank, Otto. Sophie Davant, l’animatrice de l’émission "Sophie et les copains" jouera le rôle de Louise Weiss. Enfin, Joe Hume, animateur de l'émission "Hey Joe" sur Europe 1, prêtera sa voix pour le rôle de Jean Corentin Carré.