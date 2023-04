Voix plus aiguë, détails inutiles... Ces signes qui montrent que l’on vous ment

Le langage corporel est important pour analyser l’attitude de son interlocuteur. Elodie Mielczareck, sémiologue et auteure de Ce que les gestes et les mots disent des autres surtout les cons, décrypte, lors de l’émission Bienfait pour vous sur Europe 1, les signes de notre quotidien et nous livre les clés pour démasquer les menteurs. La première caractéristique qui peut démontrer qu’une personne est en train de vous "raconter des craques" est que son débit de parole n’est pas le même qu’habituellement.

Il y a un impact du mensonge sur ce qu'on appelle la prosodie, soit l'analyse de la voix. Effectivement, les menteurs auraient tendance à avoir une voix plus aiguë.

Des détails inutiles

Les menteurs rajoutent plein de détails inutiles à leurs mensonges. Ils vont donner peu d'informations, mais ils vont donner beaucoup de détails superflus, c'est-à-dire qu'ils vont être avares dans les informations utiles. Mais par contre, ils vont être très généreux dans ces détails qui ne servent à rien.

Un troisième point qui peut démontrer qu’une personne est en train de vous mentir, c’est qu’elle se remet très peu en cause. "Souvent, les victimes vont avoir tendance à être dans l'autocorrection, c'est-à-dire être dans le doute", rapporte Elodie Mielczareck. "Alors que le menteur va, lui, plutôt être dans la certitude. Il va rarement remettre en cause son propos", ajoute-t-elle.

Il y a aussi une étude de Paul Ekman, psychologue américain, qui démontre que le mensonge peut aussi être visible au niveau du sourire et des pattes d’oies. "Il s'est amusé à mettre des courants électriques dans le visage pour voir un peu quel muscle allait travailler. Il s'est rendu compte que dans le cas du vrai sourire de joie, il y a à la fois une action au niveau des zygomatiques, donc les muscles autour de la bouche, mais aussi au niveau de l'orbite oculaire, autour des yeux", explique Elodie Mielczareck au micro de l’émission Bienfait pour vous sur Europe 1.

Des petites ridules au niveau du regard

Dans le cadre des vrais sourires, vous avez tendance à avoir des petites pattes d'oie, des petites ridules au niveau du regard. Il faut savoir que sur les 19 types de sourires qui existent actuellement dans la typologie en vigueur, il y en a moins de cinq qui renvoient un vrai sourire. La plupart du temps, ce sont des sourires de façade. Le clignement de paupières montre, de son côté, une absence d’activité cérébrale. Le menteur se concentre sur ce qu’il raconte et il cligne, logiquement, moins des paupières.

Enfin, pour ce qui est des mains, elles sont connectées de 70 à 80% à nos aires cérébrales les plus actives. Si une personne vous ment, elle essayera tant bien que mal de cacher ses mains.