Les poivrons farcis à la salade de riz

Ce mercredi, au menu de Marion Sauveur, notre journaliste culinaire : un incontournable des repas estivaux.

C’est un fruit d’un point de vue botanique mais on le cuisine comme un légume. On le connaît sous des couleurs différentes : rouge, très doux et presque sucré ; jaune, doux et bien juteux ; vert, fruité et plus croquant. Il existe aussi des violets et des blancs, légèrement amers. C’est une question de variété mais aussi de maturité. Quand il n’est pas mûr, le poivron est vert et quand il mûrit il devient jaune ou rouge par exemple.

Le poivron est le grand frère du piment. Tous les deux viennent d’Amérique centrale et du même arbuste. Ce sont leurs saveurs, plus ou moins piquantes, qui les différencient. Bon à savoir : on choisit toujours le poivron avec les yeux. Il faut qu’il ait une peau bien brillante et lisse. Il faut qu’il vous plaise pour le passer à la casserole !

Comment cuisiner ces poivrons ?

Aujourd’hui, on le farcit ! On commence par couper le chapeau des poivrons puis on retire les parties blanches et les graines. Ensuite, on leur enlève la peau pour qu’ils soient plus digestes. C’est tout simple, il suffit de faire griller les poivrons au four 5 minutes de chaque côté sur la position grill. Lorsque la peau est noircie, on les sort du four et on les met dans un sac plastique fermé pendant une heure. La peau va s’enlever très facilement, presque toute seule, grâce à l’humidité.

Pendant ce temps, on réalise une salade de riz. On cuit le riz, on coupe des tomates en petits dés, on émince des oignons rouges et on taille des olives en rondelles. On émiette le thon. On mélange l’ensemble avec une petite vinaigrette à base d’huile d’olive et de vinaigre, quelques brins de thym, du sel et du poivre. On y est presque ! Il ne reste qu’à farcir les poivrons avec la salade de riz et on sert bien frais.

Les poivrons s’accordent parfaitement avec cette salade fraîche. Et c’est très sympa de pouvoir manger le contenu et le contenant.

Ingrédients : 4 poivrons

Fêta

3 tomates bien mûres

1 échalote

1 cuil. à s. de câpres

1 grosse cuil. à s. d’olives noires

1,5 verre de riz blanc

1 boîte de thon

Herbes de Provence

Huile d’olive

Vinaigre balsamique

Sel, poivre

1 cube de bouillon de volaille

Où peut-on déguster des poivrons farcis ?

Si vous avez la chance d’être dans l’Hérault, La Maison de Petit Pierre à Béziers propose une cuisine authentique et sincère. Le chef Pierre Augé réalise des poivrons farcis traditionnels, petits poivrons farcis de chair à saucisses. Ils sont savoureux, gourmands et fondants et c’est en plus la recette de sa grand-mère !