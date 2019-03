Les plus de 65 ans bientôt plus nombreux que les moins de 20 ans : pourquoi c’est une bonne nouvelle

LE TOUR DE LA QUESTION

La population française vieillit. A l'horizon 2030, pour la première fois en France, les plus de 65 ans seront plus nombreux que les moins de 20 ans. C'est "une bonne nouvelle", assure Vincent Touzé, économiste à l'OFCE, jeudi au micro de Wendy Bouchard sur Europe 1. "S’il y a autant de plus de 65 ans, c’est que les gens vivent plus longtemps."

"Une chance individuelle" mais "aussi une chance collective". "C'est effectivement une bonne nouvelle", abonde Romain Gizolme, directeur de l'AD-PA, l'association des directeurs au service des personnes âgées. "Les gens vieillissent plutôt bien et ça, c’est une chance individuelle" mais "c'est aussi une chance collective", poursuit-il. Comme le souligne Vincent Touzé, "on va demander aux personnes de plus de 60 ans de travailler plus longtemps" et cela représente "une force économique nouvelle".

Il ajoute que "le temps libre des retraités se traduit aussi par des besoins économiques nouveaux". "Si l’enjeu est de mieux accompagner les gens au quotidien, c’est aussi de leur permettre de pouvoir se réaliser, et donc de pouvoir continuer à avoir une vie culturelle, de pouvoir continuer à sortir, etc. Tout cela crée de la richesse", complète pour sa part, Romain Gizolme, tout en ajoutant : "Quand on voit le coût payé pour un mois passé en établissement pour personnes âgées, ça participe de l’économie française. Quand on voit le coût de l’accompagnement à domicile, ça participe de l’économie française."

"Un vrai potentiel de création d'emplois." Par ailleurs, le grand âge s'avère être un secteur d'avenir en matière d'emplois. "C’est un vrai potentiel de création d’emplois, de développement d’activité économique. Ça peut être une vraie chance pour notre société", se réjouit Romain Gizolme. Il tempère toutefois en expliquant que "notre pays a pris un retard considérable depuis 20 ans" dans le domaine, et "qu’il convient de le combler" aujourd'hui. Pour lui, nous ne sommes "clairement pas" suffisamment préparés à ce vieillissement de la population à l'heure actuelle.

Le gouvernement reçoit justement jeudi un rapport sur la prise en charge des personnes âgées avec des propositions pour faire face à ce choc démographique. "Nous pouvons espérer que ce rapport engage enfin cette grande réforme qui est attendue depuis 15 ans dans le secteur et qui permettrait d’engager les investissements nécessaires" afin de "concilier des impératifs éthiques, c’est-à-dire mieux accompagner les personnes âgées, et en même temps les impératifs économiques, c’est-à-dire créer ces centaines de milliers d’emplois", espère Romain Gizolme. Il est donc impératif de faire les bons choix maintenant pour que ce vieillissement de la population soit bénéfique demain.