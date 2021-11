Les Petits Plats, le nouveau magazine de Laurent Mariotte

Lassés du prêt-à-manger, les Français s’investissent davantage dans leur cuisine au quotidien. Les Petits Plats de Laurent Mariotte (Uni-médias) leur répond en proposant une cuisine de tous les jours, simple et conviviale, qui s’appuie sur les produits de nos terroirs. La réalisation de ce bimestriel s’appuie sur l’expertise des équipes éditoriales et de diffusion d’Uni-médias, éditeur de Régal et de Bottin Gourmand.

Les trois engagements du magazine :

- Proposer une cuisine accessible, avec des cuissons appropriées, l’utilisation de bons ingrédients et d’associations équilibrées, tout en faisant preuve de créativité, de générosité et même de fantaisie.

- Valoriser le monde rural et la saisonnalité des produits locaux en mettant en avant les producteurs et les artisans. Les Petits Plats de Laurent Mariotte entend explorer les formidables ressources de nos terroirs, sources inépuisables d’inspiration culinaire.

- Imaginer des recettes conviviales à partager avec ceux que l’on aime.

"Mon métier, c’est de réconcilier les gens avec la cuisine du quotidien, abordable et de saison. Ce n’est pas un magazine pour faire rêver, c’est un magazine pour faire la cuisine chez soi, tous les jours. On va trouver des recettes gourmandes qu’on pourra refaire facilement", explique Laurent Mariotte, animateur de La Table des bons vivants et La Table du dimanche, sur Europe 1. Avant de poursuivre : "J’aime bien aussi expliquer ce qui se cache derrière nos aliments et derrière nos produits. Pour bien manger, il faut comprendre ce qu’on mange, donc mettre en avant tous les êtres humains qui contribuent à ravir nos papilles et à prendre soin de notre santé".

Le premier numéro est en kiosque depuis jeudi (3,95 euros).

Au sommaire :

Un menu de réveillon express et exquis en 40 minutes : carpaccio de saint-jacques, filet de bœuf, nuage aux fruits d’hiver.

Laurent Mariotte nous emmène dans les Vosges à la rencontre de ses producteurs et artisans préférés.

Le grand retour des céréales : apprenez à les cuisiner autrement.

Choisir les meilleurs produits de nos régions: foie gras, saint-jacques, huîtres…

Mieux connaître les vins effervescents: champagne, crémant, prosecco...