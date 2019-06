Les oursons de l'ourse slovène Sorita "probablement" tués par un mâle

Les deux oursons de Sorita, l'une des deux ourses slovènes introduites dans les Pyrénées en 2018, sont probablement morts. Ils ont "sans doute" tués par un ours mâle, a annoncé mercredi l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Plus de traces depuis le 1er mai

Les deux oursons étaient nés dans les Hautes-Pyrénées dans la tanière de leur mère fécondée en Slovénie. Mi-avril, les agents de l'ONCFS sur le terrain avaient pu confirmer la présence des bébés à ses côtés. Mais ils n'ont plus de traces des deux petits depuis des empreintes de la famille laissées dans la neige le 1er mai.

Dans les jours suivants, Sorita, équipée d'un collier émetteur, "a effectué des déplacements de grande amplitude, avec de forts dénivelés, sur de courtes durées", mouvements "peu compatibles avec les capacités de déplacement limitées d'oursons âgés de quelques mois seulement", selon l'ONCFS. Une enquête de terrain a pu révéler le 8 mai la présence d'un ours mâle adulte aux côtés de Sorita.

"Un mécanisme très classique chez les ours"

"Ces éléments permettent d'avancer l'hypothèse de la disparition des deux oursons de Sorita, sans doute tués au début du mois de mai par un ours mâle présent dans le même secteur", estime l'ONCFS, qui doit encore confirmer cette hypothèse par d'autres investigations. "La nature est cruelle, c'est un mécanisme très classique chez les ours", a expliqué Nicolas Alban, délégué régional de l'ONCFS pour l'Occitanie. La prédation par un ours mâle différent du père génétique représente ainsi 20% des mortalités d'oursons, selon l'Office.

"La perte des oursons, avec un arrêt de l'allaitement, provoque un changement hormonal et donc un retour des chaleurs de la femelle", ce qui peut pousser un ours mâle à "tuer des oursons qui sont pas de lui" pour ouvrir la possibilité d'un nouvel accouplement, a ajouté Nicolas Alban. Mais "on ne saura pas avant l'année prochaine, avant la prochaine sortie de tanière" si elle a de nouveaux petits ou pas, a-t-il précisé, indiquant qu'il y a peu de mâles dans ce secteur, avec seulement trois ou quatre régulièrement de passage.