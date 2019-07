Les oiseaux, premières victimes de la canicule : "Ils arrivent dans un état de maigreur extrême"

REPORTAGE

Même dix jours après, la canicule continue d’avoir des conséquences, et notamment sur la faune. Les périodes de grosses chaleurs sont fatales pour les oiseaux, et surtout les oisillons. Ils tombent des nids, déshydratés et affamés. Depuis plusieurs semaines, la sécheresse n’aide pas. Ainsi, à Rosenwiller, dans le Bas-Rhin, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) a rarement eu à accueillir autant de petits pensionnaires à plumes.

L’affluence est telle qu’il a fallu improviser. Ici, faute de place, les oiseaux sont accueillis sous la pergola, dans la cour : des centaines d’oisillons dans des bacs en plastique, sorte de cage de fortune, avec des cartons en guise d’abris et des bouts de bois comme perchoir. Ces hirondelles et ces martinets sont amaigris et déshydratés. Les soigneurs doivent les nourrir jusqu’à huit fois par jour. "On leur donne une dizaine de grillons par nourrissage", précise l’une d’entre eux.

Jusqu'à six semaines de soins

Avec la sécheresse, une soixantaine d’oiseaux sont déposés chaque jour auprès de la LPO, soit deux fois plus qu’en temps normal. "Il y en a plus, c’est clair mais c’est surtout leur état qui impressionne", explique Suzel Hurstel, la responsable du centre de soins. "Ils arrivent dans un état de maigreur extrême. On a des protocoles spécifiques pour pouvoir les réhydrater et faire ne sorte que, petit à petit, ils se retapent. Ça demande énormément de temps. C'est très long, très compliqué", indique-t-elle.

Il faut à l’oiseau entre deux et six semaines pour retrouver la forme. Mais pour éviter le pire au prochain pic de chaleur et leur venir en aide, vous pouvez toujours mettre une petite coupelle d’eau en hauteur dans votre jardin, mais pas trop profonde pour éviter que les oisillons ne se noient.