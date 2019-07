Les épinards sont-ils très riches en fer ? Le chocolat a-t-il de réelles vertus pour la santé ? Tous les jours dans le Club de l'été, Olivier Poels propose son fact-checking culinaire.

Les Mongols ont-ils inventé le barbecue ?

Les Mongols sont des spécialistes de la cuisson au feu et des barbecues, mais ce n'est pas ce peuple qui a inventé le barbecue. C'est un peuple amérindien, une tribu qui s'appelle les Arawak. Ils avaient l'habitude de faire cuire et fumer leur viande sur des clés de bois qu'ils posaient au-dessus du feu. Ce sont les Conquistadors qui les ont rencontrés et se sont inspirés de cette technique.

Quant au mot "barbecue", contrairement à ce que l'on peut penser, il ne vient pas de "barbecu" qui désigne une vieille expression française qui consiste à cuir les animaux après la chasse. C'est un mot qui vient bel et bien de l'anglais.