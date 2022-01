«Les jeunes veulent redonner du sens à la parole», estime Bertrand Périer

INTERVIEW

Bertrand Périer en est persuadé : la jeunesse aime l'éloquence. Invité au micro de Sonia Mabrouk ce mardi matin sur Europe 1, l'avocat, spécialiste de la prise de parole en public, a expliqué que les jeunes voulaient redonner du sens à la parole, parfois fade, des hommes et femmes politiques. "Ils désirent une parole différente", a-t-il affirmé.

Une passion de l'engagement et de la parole

"Là où il reste de l'éloquence, c'est paradoxalement dans la jeunesse", a indiqué Bertrand Périer sur Europe 1. Les jeunes ont, selon lui, une passion de l'engagement et de la parole, et se sont désintéressés de la politique car elle ne leur parle plus. "Les jeunes ont une désaffection du langage politique, ce langage un peu creux et constitué de formules toutes faites". Bertrand Périer, qui part à la rencontre de cette jeunes via le projet Eloquentia, constate à quel point les lycéens et les étudiants sont avides d'art oratoire. "Parce qu'ils savent que, dans notre société, on est inévitablement jugés sur la manière dont on parle".

Marqueur social

Le projet Eloquentia, qui permet aux jeunes de s'exprimer librement et de prendre confiance en eux à travers des formations et des concours de prise de parole, n'a donc jamais eu autant lieu d'être. "Pour les jeunes que nous formons, qui viennent notamment de Seine-Saint-Denis, la parole est un marqueur social et une façon de s'insérer", souligne Bertrand Périer. "Ils savent que c'est une clé pour eux. Et même que c'est une clé pour elles, parce qu'il y a énormément de filles à Eloquentia et je m'en réjouis".