Les Français appelés à se prononcer lors d'une consultation sur la transition énergétique

Solaire, biomasse, éolien, fiscalité écologique : une consultation citoyenne sur les freins à la transition énergétique, portant autant sur les pratiques de consommation que sur les modes de production, a été ouverte mercredi sur le site de l'Assemblée nationale. Après le succès remporté par la consultation sur le changement d'heure, ses initiateurs, membres de la mission d'information sur les freins à la transition énergétique, espèrent obtenir visibilité et participation importante.

Dans le sillage de la crise des "gilets jaunes". "Notre mission fait notamment sens dans le contexte de la crise des 'gilets jaunes'", a estimé le président de la mission, Julien Dive (LR). La mission d'information sur les freins à la transition énergétique a été initiée en juillet dernier face aux difficultés rencontrées dans la société autour de ce thème. Elle a déjà procédé à une vingtaine d'auditions de professionnels des filières énergétiques, responsables associatifs et représentants des pouvoirs publics, et souhaite aujourd'hui élargir le débat avant de rendre ses conclusions fin juin-début juillet. "Notre mission couvre tous les aspects de la question à l'exception du nucléaire. Notre objectif est la décarbonation" (réduction des énergies émettrices de gaz à effet de serre : charbon, pétrole, gaz naturel), a précisé son rapporteur Bruno Duvergé (MoDem). "Nous avons décidé d'innover en créant cette consultation publique en ligne pour mobiliser les initiatives citoyennes, les expertises des professionnels", précise Julien Dive.

Sept thèmes. Durant six semaines (jusqu'au 17 avril), les citoyens sont ainsi invités à s'exprimer sur sept thèmes : les freins à la mobilité durable, aux économies d'énergie, au développement des énergies renouvelables, au changement des pratiques, les mesures économiques et fiscales favorables, le rôle des filières énergétiques et industrielles et enfin, les méthodes d'organisation. Les internautes pourront réagir aux interventions, faire des propositions et voter pour celles qu'ils jugeront les plus pertinentes. Parmi les premiers freins identifiés par la commission, figurent le manque de vision à long terme sur le mix énergétique pour la production et la consommation, ou l'absence de structuration de certaines filières, comme celle du photovoltaïque.