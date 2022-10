Les Forces spéciales françaises se dévoilent dans une exposition au musée de l'Armée

Ce sujet a été réalisé en partenariat avec l'exposition "Forces spéciales".

C’est l’une des entités les plus confidentielles de l’armée française : les Forces spéciales se dévoilent pour la première fois dans une exposition au musée de l’Armée, à Paris. Objets et témoignages diffusés nous embarquent, sur le terrain et dans leur intimité. Nous avons déjà eu quelques aperçus de ces élites de l’armée, au cinéma par exemple. Dans des films comme Rambo ou encore La chute du faucon noir. Pourtant, la réalité est bien différente des projecteurs.

Des outils d'espionnage à la pointe de la technologie

Ces commandos ne sont pas de simples soldats prêts à tout sur le terrain. Ils sont aussi les prescripteurs du matériel d’espionnage : embarcations qui s’immergent complètement dans l’eau, bouteilles d’oxygène qui n’émettent pas de bulles… le mot d’ordre est la discrétion. "Les forces spéciales, c'est aussi un générateur en matière d'innovation dans bien des domaines, du soigner, de se nourrir, de s'armer...", explique Emmanuel Ranvoisy, conservateur au musée de l’armée.

"Il y a des retours permanents sur les théâtres d'opération", continue-t-il, "et ainsi les forces spéciales sont un peu le fer de lance en matière de recherche et de développement." L’exposition présente aussi des objets insolites comme des lunettes et des chaussons pour chien ou un satellite capable de reconnaitre un visage à plusieurs centaines de kilomètres. Tous ces gadgets dignes de la plus belle des fictions peuvent être observés au musée de l'Armée aux Invalides jusqu'à la fin du mois de janvier 2023.