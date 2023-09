Les dessous normaux d’une marque normale

SPONSORISÉ

Non, la vie n’est pas un spot publicitaire, les hommes ne sont ni lisses, ni parfaits, ils sont juste qui ils sont. En redonnant panache et style à la normalité, celio casse les codes et rassemble les hommes derrière des vêtements qui correspondent à leur quotidien. Adieu les filtres et les silhouettes impeccables, place au vrai, à l’authentique. celio habille tous les hommes, de l’entrepreneur au père au foyer, du jeune au vieux, du rebelle au discret… Parmi un vaste choix de vêtements et sous-vêtements, chacun trouvera son bonheur.

L’élégance pour tous

Celio cherche à s’ancrer dans la réalité et à faire rayonner ceux qui sont honnêtes avec eux-mêmes. Les hommes ne sont pas tous mannequins, ils ont leurs failles, leurs petits travers… et pour celio, c’est ce qui fait tout leur intérêt.

Ce positionnement a fait le succès de la marque. Présente dans plus de quarante pays, elle fait partie des leaders du prêt à porter masculin en France. Avec des vêtements aux coupes variées et faciles à porter au quotidien, celio travaille également à rendre sa production plus responsable. Ainsi, les matières sont, autant que possible, biologiques, recyclées ou responsables certifiées. Par ailleurs, des audits réguliers sont réalisés auprès des différents fournisseurs, pour vérifier qu’ils se conforment au code de conduite social et environnemental de celio.

Confort et accessibilité

Certains hommes ne s’intéressent pas particulièrement à la mode, ou n’en font pas un élément clé de leur identité. Pour eux, le vêtement revêt une valeur plus utilitaire qu’esthétique. Alors, sans laisser tomber l’élégance, celio propose des vêtements et sous-vêtements taillés pour le confort au quotidien, comme en témoigne par exemple la gamme de boxers et caleçons. Des matières douces, une grande variété de tailles et de styles pour que le shopping reste simple et instinctif. Pour convenir au plus grand nombre, celio veille aussi à ce que ses prix restent abordables.

Le confort se décline avec style

Plutôt boxer ou caleçon ? Dans chaque cas, celio a la réponse avec un large choix de produits à offrir ou à s’offrir, en lots ou en packs.

Fidèle à sa mission de s’adapter à la vie de chacun, celio crée des pièces pour le sport ou pour le travail, et propose une collection de boxer pour homme qui apportera confort et maintien grâce à une ceinture élastiquée, le tout dans des matières confortables. Le plus dur sera de choisir parmi les multiples coloris : noir, bleu, gris, rouge, vert, violet, blanc ou bleu marine, à motifs ou unis. Les âmes audacieuses pourront même s’autoriser un peu de fantaisie avec des séries limitées à l’effigie de super héros, pour partir fièrement à l’assaut d’une nouvelle journée… tout simplement normale.