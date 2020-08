Les conseils d'Yves Camdeborde pour donner à vos enfants le goût de la cuisine

"C'est une obligation, l'éducation du goût", estime Yves Camdeborde. Alors, en ce dernier week-end avant la rentrée, pourquoi ne pas faire mettre la main à la pâte aux enfants, en cuisine ? Samedi, dans La Table des bons vivants, sur Europe 1, le chef livre ses conseils pour transmettre aux plus jeunes ce "bagage fondamental" et leur donner le goût du fait-maison, quel que soit leur âge.

Ne pas forcer les enfants à tout goûter

"Ce qu'il ne faut surtout pas c'est pousser trop", recommande d'abord Yves Camdeborde. "Bien souvent, on a tendance à vouloir leur faire déguster un peu toutes les saveurs. Or, il ne faut pas forcer, il faut laisser faire : il faut les amuser, leur faire comprendre que la cuisine est un jeu." Le chef propose ainsi de présenter l'activité comme "du bricolage" : "On va prendre des ingrédients de couleurs différentes, de formes différentes, on va les assembler, on va les faire sauter, on va les couper, on va s'amuser avec !"

Dès 1 an : des gestes à reproduire pour les plus petits

Pour les plus petits, Yves Camdeborde préconise d'approcher la chaise haute du plan de travail au moment de cuisiner. "On les pose à côté de soi, on leur met une écuelle ou une bassine en plastique, avec une cuillère", conseille simplement le chroniqueur de La Table des bons vivants. "Ils sont heureux d'être là, ils vont faire les mêmes gestes que les parents et taper dans cette petite gamelle."

Pour les 3-6 ans : écaler des œufs pour gagner en précision

Pour les 3-6 ans, le chef propose une activité qui ne vient pas à l'idée de tous les parents : leur faire écaler des œufs durs ! "C'est minutieux, ça leur permet d'avoir un travail de précision, c'est manuel", sourit Yves Camdeborde, venu en plateau avec une autre idée pour les jeunes enfants. Une souris "très facile à faire", avec des amandes pour les oreilles, des câpres légèrement acides pour les yeux, une baie rose pour le nez et de petites brindilles de thym pour les moustaches. Autant de goûts que l'on peut ainsi leur faire apprivoiser : "Le fait que ce soient eux qui l'aient fait, ils vont le déguster avec plaisir !"

© Yves Camdeborde/Europe 1

Pour les 7-10 ans : une pizza artistique pour découvrir de nouveaux goûts

Pour les enfants un peu plus grands, Yves Camdeborde propose un garnissage de pizzas en famille. La famille se retrouve près de la pâte, et "on met tout autour des ingrédients, pas toujours ceux auxquels les enfants sont habitués". Légumes, gruyère, charcuterie... "Ils vont s'amuser à faire une pizza artistique. Des fois, ils vont mettre des ingrédients uniquement parce que la forme et la couleur sont jolies !", s'enthousiasme le chef. Une manière de leur faire apprivoiser de nouveaux goûts.

Pour les ados : une paella, première approche de la cuisine

Et pour ceux qui sont en âge de préparer des plats de "grands", par quoi commencer ? "La paella", répond Yves Camdeborde du tac au tac. "C'est d'une simplicité ! Il faut compter 100 grammes de riz par personne, et une fois et demi plus de liquide, moitié eau, moitié tomate. Dans une casserole qui va au four, on fait revenir délicatement son riz, on y met des crevettes ou des morceaux de poulet puis on ajoute un peu de chorizo on de jambon et on mouille avec le liquide. On porte à ébullition, on met au four pour 12 mn. On sort, et on dépose des amandes grillées posées dessus", énumère le cuisinier. "C'est inratable."