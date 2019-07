Voici les conseils d'un formateur de la SNSM pour éviter les noyades cet été

INTERVIEW

Le chiffre est inquiétant, presque alarmant : le nombre de noyades accidentelles a augmenté de 30% entre 2015 et 2018. Avec une météo très clémente et les traditionnels départs en vacances, les risques sont de nouveau très forts dans les piscines et sur les littoraux français. Sur Europe 1, lundi, le formateur à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) Matthieu Magnier est venu donner quelques conseils pour profiter de l'eau en toute sécurité.

Respecter le panneau "baignade interdite"

Le premier des conseils tombe sous le sens : "On va éviter les zones de baignade non surveillée. En tant que sauveteurs, on va privilégier les zones de baignade surveillée et demander aux gens d'éviter tout comportement à risques (exposition prolongée au soleil, consommation d'alcool, entrée non progressive dans l'eau…), de tenir compte de leur forme physique."

Pour le bénévole, également enseignant en CM2, les baigneurs peuvent avoir "un côté 'allez, je sais nager', notamment dans les zones non-surveillées", affirme-t-il. "Les zones non-surveillées sont calculées pour éviter les dangers. Les gens se permettent d'aller se baigner dans les zones où il y a des courants et sont confrontés au danger", regrette-t-il au passage.

" Lisez les conseils et posez des questions aux nageurs-sauveteurs afin de vous mettre en sécurité "

Souvent, cela part aussi d'une volonté de ne pas tenir compte d'un panneau "baignade interdite". Est-ce la conséquence d'une mauvaise information du public ? "Quand on arrive sur une zone de baignade, la première des choses à faire est d'aller au poste de secours se renseigner auprès des nageurs-sauveteurs", répond le formateur. "Lisez les conseils et posez-leur des questions afin de vous mettre en sécurité."

Le rôle-clé de l'apprentissage, à l'école et en dehors

Mais les problèmes que nous avons avec l'eau (pas moins d'un Français sur sept ne sait pas nager) doivent aussi être traités largement en amont. "Il y a un savoir-nager obligatoire à l'école, depuis le 11 juillet 2015", précise Matthieu Magnier. "Ce savoir-nager doit être acquis à la fin de la scolarité obligatoire : il comprend une entrée dans l'eau, une immersion, un équilibre, un déplacement et une respiration aquatique. On demande par exemple à l'enfant de faire une chute vers l'arrière."

Cet apprentissage doit également se faire en dehors du cadre scolaire : "Dès 3, 4, 5 ans, il y a une familiarisation avec le milieu aquatique, pour que l'enfant prenne confiance. Il faut aussi une surveillance constante de l'enfant. Le mieux, c'est de désigner un adulte, comme les 'Sam', avec un adulte responsable de l'enfant. L'idéal, c'est de se baigner avec lui, le familiariser le plus tôt possible." Des tutoriels sont par exemple disponible sur le site du ministère des Sports, pour apprendre avec efficacité à nager à son enfant.