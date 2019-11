L'univers des commandos se dévoile dans un livre : "Des hommes ordinaires au mental très solide"

INTERVIEW

La journaliste Manuelle Calmat publie Commandos Marine : au cœur des tempêtes, un ouvrage pour lequel la journaliste s'est plongée dans ce monde mystérieux et secret des membres des unités des forces spéciales de la Marine nationale. Au micro d'Europe 1, elle raconte le destin de ces hommes constamment dans l'action.

"On entend parler des commandos marine sans les voir"

Manuelle Calmat a travaillé pendant près de deux ans auprès des commandos marine pour faire vivre ce récit. Son livre nous emmène au Groenland, dans le golfe de Guinée, en Guyane ou encore au Niger. "On entend parler des commandos marine sans les voir, sans savoir où ils sont. Et en même temps, on sait qu'ils sont sur le terrain, sur les théâtres d'opérations extérieures", indique la journaliste au micro d'Europe 1.

"Ce ne sont pas des casse-cous"

Manuelle Calmat décrit des hommes "à la structure mentale très solide", qui "s'entraînent tout le temps". Pour autant, même si leurs opération sont risquées, la journaliste souligne qu'"ils ne sont pas des casse-cous".

"Ce sont les premiers à dire que ce sont des hommes ordinaires, qui ont décidé d'aller plus loin et de repousser les limites", confie-t-elle. En recueillant le récit de ces personnes plutôt habituées au secret et à être mutique, Manuelle Calmat a pu récolter des anecdotes étonnantes, sur ces militaires aussi à l'aise en mer, que sur terre et dans les airs.