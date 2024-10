Les clés pour réussir la domiciliation de votre entreprise à Paris

Pourquoi domicilier son entreprise à Paris ?

La domiciliation de votre entreprise permet de donner une adresse administrative et fiscale à votre structure. Vous pouvez ainsi dissocier votre adresse personnelle de vos activités. Avec la domiciliation d’entreprise à Paris, vous installez votre siège social dans une des capitales les plus en vue. Cela a une influence immédiate sur votre rayonnement auprès de vos partenaires, clients ou prospects. Avoir une entreprise domiciliée à Paris renforce instantanément votre crédibilité. Par ailleurs, Paris pratique un des taux de CFE les plus faibles de l’Hexagone (Cotisation Foncière des Entreprises). La première étape pour en bénéficier est de choisir un partenaire de confiance disposant d’adresses intéressantes.

Choisir la bonne adresse pour votre siège social à Paris

Paris est divisé en 20 arrondissements, mais ils n’ont pas tous la même image. Le site Sedomicilier.fr met à votre disposition des centres d’affaires installés dans les endroits les plus cotés de la capitale comme :

Le quartier Saint-Honoré dans le 1er arrondissement.

Le secteur des Champs-Elysées, Ponthieu ou de la Boétie dans le 8e arrondissement.

Le secteur de la Bourse dans le 2e arrondissement.

Le secteur Reuilly dans le 12e arrondissement.

D’autres adresses dans les 7e, 9e, 11e, 13e ou 17e sont aussi disponibles. Elles sont toutes proches des transports en commun. Elles peuvent être utilisées pour la domiciliation de micro-entreprises, entreprises ou SCI. Sedomicilier.fr bénéficie d’un agrément préfectoral indispensable à l’activité de domiciliation d’entreprise.

Tout se passe en ligne. Vous pouvez ainsi obtenir un contrat en moins de 4 heures. Le prix de l’abonnement mensuel est clairement affiché, il n’y a pas de frais cachés. Le site sedomicilier.fr peut aussi vous accompagner dans la création de votre entreprise ou son transfert vers votre nouveau siège social parisien. Sur place, les centres d’affaires mettent à votre disposition des espaces élégants où faire du coworking ou rencontrer vos clients.

Étudiez les services complémentaires

Avant de choisir où domicilier votre entreprise à Paris, vérifiez les services inclus dans votre forfait. Avec sedomicilier.fr, vous bénéficiez de :

La gestion du courrier

Un service de numérisation met immédiatement vos lettres à disposition dans votre espace personnel. Vous pouvez aussi choisir la réexpédition des courriers à votre adresse.

Un espace de travail près de chez vous

En domiciliant votre entreprise à Paris, vous accédez au réseau Sedomicilier. Vous disposez de plus de 60 adresses en France où louer un bureau ou une salle de réunion à l’heure, à la demi-journée ou à la journée.

Un accompagnement juridique

Une équipe d’experts de la domiciliation d’entreprise est à votre disposition pour effectuer les démarches adéquates en fonction de votre structure ou de votre situation. L’assistance en ligne est disponible 24 h/24.

Grâce à la domiciliation à Paris, renforcez l’image de marque de votre entreprise. En choisissant une adresse prestigieuse membre d’un réseau expert, vous profitez de services complets tout en limitant vos dépenses CFE.